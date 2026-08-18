शादीशुदा जीवन में कैसे साबित होती है मानसिक क्रूरता, ट्विशा शर्मा मामले को लेकर गरमाई बहस

संपत्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की अवैध मांग पूरी कराने के लिए उत्पीड़न भी क्रूरता के दायरे में आता है। अदालतों ने अलग-अलग मामलों में स्पष्ट किया है कि मानसिक क्रूरता का आकलन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।

पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट ने वैवाहिक जीवन में मानसिक क्रूरता को लेकर कानूनी बहस तेज कर दी है। ट्विशा 12 मई 2026 को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थीं। CBI ने उनके पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ मानसिक क्रूरता, दहेज संबंधी अपराध और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत पति या उसके रिश्तेदार की ओर से महिला के साथ क्रूरता अपराध है, जबकि धारा 86 क्रूरता की परिभाषा बताती है। हालांकि, चार्जशीट में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं हुए हैं। दोष या निर्दोषता का फैसला मुकदमे और सबूतों की जांच के बाद अदालत करेगी।

वैवाहिक जीवन में क्रूरता का आपराधिक प्रावधान पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत लागू हुआ था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 और 86 के रूप में रखा गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार जो महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकता हो या उसके मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता हो, क्रूरता माना जा सकता है। इसके अलावा, संपत्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की अवैध मांग पूरी कराने के लिए उत्पीड़न भी क्रूरता के दायरे में आता है। अदालतों ने अलग-अलग मामलों में स्पष्ट किया है कि मानसिक क्रूरता का आकलन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। लगातार अपमान, धमकी, चरित्र पर आरोप और ऐसा मानसिक दबाव जो सहना मुश्किल हो जाए, गंभीर परिस्थितियों में क्रूरता मानी जा सकती है।

क्या छोटी-मोटी नोकझोंक भी मानसिक क्रूरता? अदालतों ने यह भी कहा है कि हर वैवाहिक विवाद या छोटी-मोटी नोकझोंक को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, संवेदनशीलता और घटनाओं की गंभीरता जैसे पहलुओं को देखा जाता है। कई फैसलों में लगातार या बार-बार होने वाले मानसिक उत्पीड़न को अहम माना गया है। साथ ही, आरोपों की गंभीरता और उनके प्रमाण को भी अदालत परखेगी। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केवल क्रूरता का आरोप पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी साबित करना जरूरी होता है कि आरोपी के कृत्य और आत्महत्या के बीच कानूनी रूप से आवश्यक संबंध और उकसावे के तत्व मौजूद थे।