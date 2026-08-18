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शादीशुदा जीवन में कैसे साबित होती है मानसिक क्रूरता, ट्विशा शर्मा मामले को लेकर गरमाई बहस

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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संपत्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की अवैध मांग पूरी कराने के लिए उत्पीड़न भी क्रूरता के दायरे में आता है। अदालतों ने अलग-अलग मामलों में स्पष्ट किया है कि मानसिक क्रूरता का आकलन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।

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ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर जांच जारी है।

पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट ने वैवाहिक जीवन में मानसिक क्रूरता को लेकर कानूनी बहस तेज कर दी है। ट्विशा 12 मई 2026 को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थीं। CBI ने उनके पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ मानसिक क्रूरता, दहेज संबंधी अपराध और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत पति या उसके रिश्तेदार की ओर से महिला के साथ क्रूरता अपराध है, जबकि धारा 86 क्रूरता की परिभाषा बताती है। हालांकि, चार्जशीट में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं हुए हैं। दोष या निर्दोषता का फैसला मुकदमे और सबूतों की जांच के बाद अदालत करेगी।

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वैवाहिक जीवन में क्रूरता का आपराधिक प्रावधान पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत लागू हुआ था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 और 86 के रूप में रखा गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार जो महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकता हो या उसके मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता हो, क्रूरता माना जा सकता है। इसके अलावा, संपत्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की अवैध मांग पूरी कराने के लिए उत्पीड़न भी क्रूरता के दायरे में आता है। अदालतों ने अलग-अलग मामलों में स्पष्ट किया है कि मानसिक क्रूरता का आकलन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। लगातार अपमान, धमकी, चरित्र पर आरोप और ऐसा मानसिक दबाव जो सहना मुश्किल हो जाए, गंभीर परिस्थितियों में क्रूरता मानी जा सकती है।

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क्या छोटी-मोटी नोकझोंक भी मानसिक क्रूरता?

अदालतों ने यह भी कहा है कि हर वैवाहिक विवाद या छोटी-मोटी नोकझोंक को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, संवेदनशीलता और घटनाओं की गंभीरता जैसे पहलुओं को देखा जाता है। कई फैसलों में लगातार या बार-बार होने वाले मानसिक उत्पीड़न को अहम माना गया है। साथ ही, आरोपों की गंभीरता और उनके प्रमाण को भी अदालत परखेगी। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केवल क्रूरता का आरोप पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी साबित करना जरूरी होता है कि आरोपी के कृत्य और आत्महत्या के बीच कानूनी रूप से आवश्यक संबंध और उकसावे के तत्व मौजूद थे।

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आखिर कैसे साबित होती है मानसिक क्रूरता

मानसिक क्रूरता अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होती है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष गवाह मिलना जरूरी नहीं है। ऐसे मामलों में व्हाट्सऐप मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया बातचीत, आवाज रिकॉर्डिंग और फोन रिकॉर्डिंग अहम सबूत बन सकते हैं। इनसे धमकी, अपमान, आर्थिक दबाव, चरित्र पर आरोप या लगातार दुर्व्यवहार का पता चल सकता है। हालांकि, पूरी बातचीत और उसकी प्रामाणिकता महत्वपूर्ण होती है। मेडिकल और परामर्श संबंधी रिकॉर्ड मानसिक तनाव दिखा सकते हैं, लेकिन वे अपने आप यह साबित नहीं करते कि तनाव किसने पैदा किया। परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के बयान, CCTV फुटेज, डायरी, बैंक और यूपीआई रिकॉर्ड भी परिस्थितियों को समझने में मदद कर सकते हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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