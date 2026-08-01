अनोखी शादी! जुड़वा दूल्हे और जुड़वा दुल्हनें; शादी करवाने वाले पादरी भी जुड़वा
केरल के कोट्टायम में दो जुड़वा बहनों की शादी एक साथ दो जुड़वा भाइयों से हुई। खास बात यह रही की शादी कराने वाले दोनों पादरी भी जुड़वा थे। दोनों परिवार इस शादी से बेहद खुश हैं।
केरल के कोट्टायम जिले में चंगनासेरी में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां दो जुड़वा बहनों की एक साथ शादी की गई। इतनी तो आम बात है। खास बात यह थी की उन दोनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से की गई। इतना ही नहीं शादी कराने वाले पादरी भी जुड़वा भाई थे। अखिल के थॉमस की शादी मागी मैरी थॉमस से हुई। वहीं उनकी छोटी बहन मारिया मेरी थॉमस की शादी निखिल के छोटे भाई निखिल के थॉमस के साथ हुई। दोनों जोड़े शादी करने के लिए चंगनासेरी मेट्रोपॉलिटन चर्च पहुंचे थे।
शादी कराने वाले पादरी भी जुड़वा
रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों परिवारों का सपना था कि ऐसी जगह शादी होगी जहां दोनों एक साथ रह सकें। संयोग इतना अच्छा रहा कि दोनों जुड़वा बहनों की शादी जुड़वा भाइयों से हो गई। वहीं शादी कराने वाले पादरी भी जुड़वा ही निकले।
अखिल और निखिल के पिता का नाम कंजूमन थॉमस है और वे वेत्तुपारांबिल के रहने वाले हैं। वहीं मागी और मारिया के पिता का नाम तोमिचन है और वे कुंबुलुवेलिल की रहने वाली हैं। उनकी शादी कराने वाले पादरी के नाम फादर ऐंटो पेजुमकत्तिल और फादर अजो पेजुमकत्तिल है। जानकारी के मुताबिक दोनों जुड़वा बहनों ने ऐसे पादरी की तलाश की थी जो कि जुड़वा हों।
पूरा हुआ मां-बाप का सपना
एक बहन ने कहा, हमारे माता पिता ने सपना देखा था कि हमारी शादी जुड़वा भाइयों से हो और जुड़वा पादरी शादी करवाएं। ईश्वर ने जीसस क्राइस्ट ने हमारा सपना पूरा कर दिया। हमने जब पादरियों से शादी करवाने की रिक्वेस्ट की तो वे तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि यह शादी उनके लिए भी खास है। उन्होंने कहा कि यह शादी जीवनभर की अच्छी याद है। इसे संजोकर रखना है।
शादी करवाने वाले पादरी ने कहा, दोनों का जन्म भी साथ में हुआ था और अब नया जीवन भी साथ में ही शुरू हो रहा है। बता दें कि दोनों लड़के मर्चेंट नेवी में काम करकते हैं। वहीं दोनों लड़कियां आईटी सेक्टर में काम करती हैं। इस शादी में पहुंचने वाले मेहमानों के लिए भी यह एक अनोखी शादी थी जहां दो नवविवात जोड़े साथ में ही मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें