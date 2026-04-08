हिन्दू देवताओं और सावरकर पर ट्वीट बेहद भड़काऊ, और सांप्रदायिक; किस पत्रकार पर भड़का HC, ऐक्शन के आदेश

अय्यूब के 2013 के ट्वीट में लिखा था कि रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, जबकि वह ऐसा कर सकता था। राम सीता के लिए खड़े नहीं हुए, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। रावण 1, राम 0।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (बुधवार, 8 अप्रैल को) पत्रकार राणा अय्यूब को करारा झटका दिया है और कहा है कि 2013 से 2017 के बीच हिंदू देवी-देवताओं और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर पर किए गए उनके ट्वीट्स बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक हैं। पत्रकार के ट्वीट्स पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि ये ट्वीट्स "बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक" हैं। उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) से इस पर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है।

जस्टिस कौरव ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि X, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को इस मामले में मिलकर काम करना होगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब, X और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उन ट्वीट्स की ओर ध्यान दिलाने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी।

दिल्ली पुलिस को क्या आदेश? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश दिया, "प्रतिवादी इस मामले में निर्देश लें और जरूरी कार्रवाई करें और कल तक अपना जवाब दाखिल करें। मामले में प्रतिवादी नंबर 4 (राणा अय्यूब) द्वारा किए गए बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक ट्वीट्स को देखते हुए यह कार्रवाई ज़रूरी है; इन्हीं ट्वीट्स के आधार पर एक सक्षम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। इस मामले पर तुरंत विचार करने की जरूरत है।" कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वे प्रतिवादी नंबर 3 (X Corp) को जरूरी निर्देश दें। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में एक पक्ष के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया।

किसने दायर की थी याचिका? बता दें कि हाई कोर्ट वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सचदेवा ने इससे पहले अय्यूब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सचदेवा की शिकायत के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वे विवादित ट्वीट्स अब X पर मौजूद नहीं हैं।

याचिका में क्या आरोप? सचदेवा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राणा अय्यूब के ट्वीट्स ने हिंदू देवी-देवताओं, सीता और राम, वीर सावरकर और हिंदू राष्ट्रवाद का अपमान किया है, और "भारत-विरोधी" भावनाएं फैलाई हैं। सचदेवा ने कहा, "ट्वीट्स की सामग्री पढ़ने पर, याचिकाकर्ता, जो सनातन धर्म की अनुयायी हैं, को गहरा दुख और ठेस पहुंची, क्योंकि ये पोस्ट पहली नजर में हिंदू देवी-देवताओं और सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों का अपमान करती हैं, और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने में सक्षम हैं।" अपनी याचिका में, सचदेवा ने अय्यूब द्वारा 2013 और 2017 के बीच किए गए छह ट्वीट्स का ज़िक्र किया।

कौन हैं राणा अय्यूब ? राणा अय्यूब एक खोजी पत्रकार, स्वतंत्र स्तंभकार और 'गुजरात फाइल्स: एनाटॉमी ऑफ ए कवर-अप' की लेखिका हैं, जो मुख्य रूप से मोदी सरकार और भाजपा की आलोचक के रूप में जानी जाती हैं। वह तहलका मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट में भी काम कर चुकी हैं और सांप्रदायिक हिंसा एवं मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन पर लोगों से चंदा लेकर गबन करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।

राणा अय्यूब ने क्या लिखा था अय्यूब के 2013 के ट्वीट में लिखा था, "रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, जबकि वह ऐसा कर सकता था। राम सीता के लिए खड़े नहीं हुए, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। रावण 1, राम 0।" इसके बाद, अक्टूबर 2014 में, अय्यूब ने अली सरदार जाफ़री का एक शेर उद्धृत किया, जिसमें लिखा था, "गरीब सीता के घर पर कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, ​​द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छीना करेगा।"