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हिन्दू देवताओं और सावरकर पर ट्वीट बेहद भड़काऊ, और सांप्रदायिक; किस पत्रकार पर भड़का HC, ऐक्शन के आदेश

Apr 08, 2026 04:16 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अय्यूब के 2013 के ट्वीट में लिखा था कि रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, जबकि वह ऐसा कर सकता था। राम सीता के लिए खड़े नहीं हुए, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। रावण 1, राम 0।

हिन्दू देवताओं और सावरकर पर ट्वीट बेहद भड़काऊ, और सांप्रदायिक; किस पत्रकार पर भड़का HC, ऐक्शन के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (बुधवार, 8 अप्रैल को) पत्रकार राणा अय्यूब को करारा झटका दिया है और कहा है कि 2013 से 2017 के बीच हिंदू देवी-देवताओं और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर पर किए गए उनके ट्वीट्स बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक हैं। पत्रकार के ट्वीट्स पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि ये ट्वीट्स "बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक" हैं। उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) से इस पर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है।

जस्टिस कौरव ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि X, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को इस मामले में मिलकर काम करना होगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब, X और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उन ट्वीट्स की ओर ध्यान दिलाने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी।

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दिल्ली पुलिस को क्या आदेश?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश दिया, "प्रतिवादी इस मामले में निर्देश लें और जरूरी कार्रवाई करें और कल तक अपना जवाब दाखिल करें। मामले में प्रतिवादी नंबर 4 (राणा अय्यूब) द्वारा किए गए बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक ट्वीट्स को देखते हुए यह कार्रवाई ज़रूरी है; इन्हीं ट्वीट्स के आधार पर एक सक्षम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। इस मामले पर तुरंत विचार करने की जरूरत है।" कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वे प्रतिवादी नंबर 3 (X Corp) को जरूरी निर्देश दें। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में एक पक्ष के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया।

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किसने दायर की थी याचिका?

बता दें कि हाई कोर्ट वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सचदेवा ने इससे पहले अय्यूब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सचदेवा की शिकायत के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वे विवादित ट्वीट्स अब X पर मौजूद नहीं हैं।

याचिका में क्या आरोप?

सचदेवा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राणा अय्यूब के ट्वीट्स ने हिंदू देवी-देवताओं, सीता और राम, वीर सावरकर और हिंदू राष्ट्रवाद का अपमान किया है, और "भारत-विरोधी" भावनाएं फैलाई हैं। सचदेवा ने कहा, "ट्वीट्स की सामग्री पढ़ने पर, याचिकाकर्ता, जो सनातन धर्म की अनुयायी हैं, को गहरा दुख और ठेस पहुंची, क्योंकि ये पोस्ट पहली नजर में हिंदू देवी-देवताओं और सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों का अपमान करती हैं, और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने में सक्षम हैं।" अपनी याचिका में, सचदेवा ने अय्यूब द्वारा 2013 और 2017 के बीच किए गए छह ट्वीट्स का ज़िक्र किया।

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कौन हैं राणा अय्यूब ?

राणा अय्यूब एक खोजी पत्रकार, स्वतंत्र स्तंभकार और 'गुजरात फाइल्स: एनाटॉमी ऑफ ए कवर-अप' की लेखिका हैं, जो मुख्य रूप से मोदी सरकार और भाजपा की आलोचक के रूप में जानी जाती हैं। वह तहलका मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट में भी काम कर चुकी हैं और सांप्रदायिक हिंसा एवं मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन पर लोगों से चंदा लेकर गबन करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।

राणा अय्यूब ने क्या लिखा था

अय्यूब के 2013 के ट्वीट में लिखा था, "रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, जबकि वह ऐसा कर सकता था। राम सीता के लिए खड़े नहीं हुए, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। रावण 1, राम 0।" इसके बाद, अक्टूबर 2014 में, अय्यूब ने अली सरदार जाफ़री का एक शेर उद्धृत किया, जिसमें लिखा था, "गरीब सीता के घर पर कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, ​​द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छीना करेगा।"

इसके अलावा, 2015 में, अय्यूब ने सावरकर के बारे में एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कहा गया था, "तो वीर सावरकर ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद के एक ज़रूरी हिस्से के तौर पर बलात्कार की वकालत की थी।" सावरकर पर एक और ट्वीट में अय्यूब ने कहा, "मैं नाथूराम गोडसे द्वारा सावरकर के बारे में लिखे गए विवरण को पढ़ रही थी और सोच रही थी कि क्या हमें इस आतंकवादी समर्थक का सम्मान करना जारी रखना चाहिए।" 2016 में, अय्यूब ने एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें एक लड़के की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उस ट्वीट में लिखा था, "प्रिय भारतीय सेना, मेरा अंदाज़ा है कि यह छोटा बच्चा भारत की संप्रभुता के लिए इतना बड़ा खतरा रहा होगा कि इसे ज़िंदगी भर के लिए अंधा कर दिया गया।"

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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