तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ सरकार बनाएगी TVK? थालापति विजय को राहुल गांधी ने किया फोन; किया एक वादा
टीवीके के बंपर प्रदर्शन पर थालापति विजय को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विजय को फोन कर बधाई दी और एक वादा भी किया है।
अपने पहले ही चुनाव में थालापति विजय की पार्टी टीवीके ने बंपर प्रदर्शन किया है। आज आए चुनावी नतीजों में विजय की पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। इस तरह अब तमिलनाडु में थालापति विजय की पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। इस बंपर जीत के बाद विजय को बधाई देने वालों का तांता लगा है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीवीके चीफ से फोन पर बात की और एक वादा भी किया है। इस फोन पर मिली बधाई और वादे को देखते हुए कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी।
राहुल गांधी ने थालापति विजय से क्या किया वादा
सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजे जारी होने के बाद टीवीके ने बंपर प्रदर्शन किया। टीवीके के इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने टीवीके चीफ विजय थालापति से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बधाई देने के बाद राहुल गांधी ने वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी के फोन पर बधाई देने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत ना पाने के कारण टीवीके अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है और सरकार बनाने में सहयोग मांग सकती है।
डीएमके के साथ मिलकर लड़ा था चुनाव
बता दें कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में अपने साथी डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस दौरान डीएमके ने पिछले चुनावों के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया और कांग्रेस का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन दोनों पार्टियां पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थीं। अब चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने टीवीके चीफ को फोन कर बधाई दी है और टीवीके के साथ खड़े रहने का वादा किया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस डीएमके को साथ लेकर टीवीके के साथ जाएगी या अकेले ही टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाएगी।
स्टालिन और ममता को भी किया फोन
पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी और एमके स्टालिन से चुनाव नतीजों को लेकर बात की। इस दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले टीवीके नेता विजय को भी बधाई दी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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