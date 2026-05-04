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TVK किसके साथ करेगी गठबंधन, विजय थालापति के साथ सरकार बना सकती हैं ये पार्टियां; कांग्रेस क्या करेगी

May 04, 2026 11:02 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु में टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड तो बना दिया है, लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर रह गई है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि टीवीके कांग्रेस के अलावा छोटे दलों से गठबंधन कर सरकार बनाने का प्लान कर रही है।

TVK किसके साथ करेगी गठबंधन, विजय थालापति के साथ सरकार बना सकती हैं ये पार्टियां; कांग्रेस क्या करेगी

तमिलनाडु के अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में विजय थालापति की पार्टी टीवीके ने बंपर प्रदर्शन किया है। हालांकि, विजय की पार्टी टीवीके बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर टीवीके को बहुमत नहीं मिलता है तो वो कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। इन पार्टियों में छोटे दल ही शामिल होंगे।

किन पार्टियों से गठबंधन कर सकती है टीवीके

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके को कुल 107 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा 118 है। ऐसे में टीवीके को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 11 और सीटों की जरूरत होगी, जो छोटे दलों के सहयोग से पूरी की जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि टीवीके के साथ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) और पीएमके जैसी पार्टियां गठबंधन कर सरकार बना सकती हैं।

राहुल गांधी ने कर दिया है वादा

तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी ने टीवीके प्रमुख थालापति विजय को फोन पर पहले ही बधाई दे दी है। बधाई के दौरान राहुल गांधी ने टीवीके प्रमुख थालापति विजय से वादा किया था कि वो टीवीके के साथ खड़े हैं। ऐसे में यह साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस और टीवीके मिलकर सरकार बनाएंगे और छोटे दल भी इन दोनों दलों के साथ सरकार में शामिल होंगे। कांग्रेस के अलावा टीवीके के साथ सीपीआई, सीपीआई एम, पीएमके, वीसीके जैसी पार्टियां भी शामिल होंगी। कांग्रेस को तमिलनाडु में कांग्रेस को 5 सीटें, पीएमके को 4 और सीपीआई को 2 सीटें मिली हैं।

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विजय से मिलने वालों का लगा तांता

विजय थालापति की टीवीके के सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर आने के बाद विजय से प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं। विजय से मिलने वालों में प्रदेश सीनियर पुलिस ऑफिसर, आतिरिक्त और संयुक्त आयुक्त के साथ ही कानून व्यवस्था को संभालने वाले उपायुक्त भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं।

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कब होगा शपथ ग्रहण

तमिलनाडु के चुनावी नतीजों के बाद अब सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। टीवीके एक ओर जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं एआईएडीएमके और डीएमके दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। इस दौरान कांग्रेस का तमिलनाडु में निराशाजनक प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ने तमिनाडु के 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। सभी छोटे दल टीवीके का सथा आएंगे और सरकार बनाएंगे, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह के साथ होगी।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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