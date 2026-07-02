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तमिलनाडु में CM विजय कर रहे हैं बड़ा खेला, 100 AIADMK नेता टूटकर TVK में आएंगे

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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Vijay Thalapathy: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ की अगुवाई वाली TVK पार्टी का विस्तार होने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि AIADMK के नेताओं के शामिल होने से टीवीके के लिए अहम पड़ाव होगा। राज्य में जमकर सियासी उथल पुथल जारी है।

तमिलनाडु में CM विजय कर रहे हैं बड़ा खेला, 100 AIADMK नेता टूटकर TVK में आएंगे

तमिलनाडु में सत्ता में आई TVK यानी तमिलगा वेत्री कषगम अब दूसरी बार चौंकाने के लिए तैयार है। खबर है कि पार्टी में राज्य के बड़े दल AIADMK के सैकड़ों नेता शामिल होने जा रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है, जब अन्ना द्रमुक दल में आंतरिक कलह की खबरें आ रही हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने का दावा कर रहे हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि करीब 15 पूर्व विधायक, 5 पूर्व मंत्री और सैकड़ों पार्टी कैडर टीवीके में गुरुवार को शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि यह कार्यक्रम ममल्लापुरम के एक रिसॉर्ट में आयोजित हो सकता है। खास बात है कि टीवीके ने डीएमके पर उसके विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए हैं।

ये बड़े नाम बदलेंगे पाला

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर, एम आर विजयभास्कर, एमएसएम आनंदन और एस वलारमति शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरि की बेटी कायलविझि भी टीवीके में शामिल हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि करूर और पुडुकोट्टई से कई पूर्व नेता, जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत कई नाम टीवीके में आ सकते हैं।

पहले भी टूटी पार्टी

इससे पहले चार पूर्व मंत्री भी टीवीके में शामिल हुए थे। इनमें एमसी संपत, एनआर शिवपति, कादंबूर सी राजू और उदुमलाई के राधाकृष्णन का नाम शामिल है। ये सभी नेता पूर्व AIADMK सरकारों में मंत्रालय संभाल चुके हैं।

विधायक खरीदने के आरोप

मिलनाडु के मंत्री एवं टीवीके नेता आर. निर्मल कुमार ने DMK नेतृत्व पर उनकी पार्टी के विधायकों को लुभाने के लिए खरीद-फरोख्त के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि एक टीवीके विधायक की शिकायत पर नरेश नामक एक व्यक्ति समेत तीन लोगों को खरीद-फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

50 करोड़ रुपये की पेशकश

मंत्री ने दावा किया कि स्टालिन और उदयनिधि समेत द्रमुक नेताओं के इशारे पर सेंथिल बालाजी जैसे लोगों ने टीवीके के कई विधायकों से संपर्क किया और उन्हें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश की है। कुमार ने पत्रकारों से कहा कि पिछले लगभग 40 दिनों से उनकी पार्टी यह कह रही है कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता एमके स्टालिन और एडप्पाडी के पलानीस्वामी 'अनुचित तरीके' से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

शहर पुलिस ने कहा कि एक राजनीतिक सर्वेक्षण संगठन का प्रमुख होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति उन तीन लोगों में शामिल है जिन्हें कृष्णगिरि जिले की उथंगराई विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक एन इलैयाराजा से संपर्क करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दावा किया कि विधायक को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के संबंध में उनके 'सहयोग' के बदले 35 करोड़ रुपये का प्रलोभन दिया गया था।

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लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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