तमिलनाडु की सत्ता में 59 साल बाद कांग्रेस की वापसी, विजय सरकार में दो MLA बनेंगे मंत्री; सामने आए नाम
कांग्रेस का 59 साल लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। पार्टी के दो विधायक गुरुवार को तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की।
कांग्रेस का 59 साल लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। पार्टी के दो विधायक गुरुवार को तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। विधायक राजेश कुमार और पी विश्वनाथन विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे।
वेणुगोपाल ने इस घटनाक्रम को पार्टी के लिए 'ऐतिहासिक क्षण' बताया। उन्होंने कहा कि 59 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस तमिलनाडु के मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि मैं दोनों साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। हमें पूरा विश्वास है कि वे तमिलनाडु की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे तथा राहुल गांधी के कल्याणकारी और जनहितैषी शासन के विजन को मूर्त रूप देंगे।
तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। कांग्रेस दशकों से द्रविड़ पार्टियों के साथ कनिष्ठ सहयोगी की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार उसने डीएमके के साथ पुराना गठबंधन तोड़कर टीवीके के साथ हाथ मिलाया है। टीवीके के नेतृत्व में बनी सरकार में कांग्रेस की भागीदारी राज्य में पहली गठबंधन सरकार का नया अध्याय साबित होगी।
अन्य दलों को भी न्योता
इसी बीच, तमिलनाडु के लोक निर्माण मंत्री और वरिष्ठ टीवीके नेता आधव अर्जुना ने वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को कैबिनेट में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह न्योता खुद मुख्यमंत्री विजय की ओर से है। वीसीके प्रमुख थिरुमावलवन ने निमंत्रण का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पद संभालते ही वीसीके को सरकार में शामिल होने की इच्छा जताई थी। हम टीवीके के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद अंतिम फैसला लेगी। वहीं, आईयूएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खादर मोइदीन ने भी टीवीके के कदम की सराहना की और कहा कि वे अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा के बाद वे अंतिम फैसला लेंगे।
शपथ ग्रहण की तैयारी
बता दें कि मुख्यमंत्री विजय और उनके 9 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। राज्यपाल वीआर आर्लेकर आज रात केरल से चेन्नई लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु में पिछले छह दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन बारी-बारी से सत्ता में रहे हैं। ऐसे में टीवीके के नेतृत्व वाली यह नई गठबंधन सरकार राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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