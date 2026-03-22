पुडुचेरी चुनाव में TVK का बड़ा दांव, सभी 30 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट
पुडुचेरी में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर तमिलगा वेट्री कझगम ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश की सभी 30 विधानसभा सीटों के लिए अपने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
पुडुचेरी में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश की सभी 30 विधानसभा सीटों के लिए अपने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब पुडुचेरी में विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा तेजी से कर रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तमिलगा वेट्री कझगम, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु में सक्रिय है, अब पुडुचेरी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है।
बता दें कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई 2026 को प्रस्तावित है। इस बीच अन्य प्रमुख दल जैसे बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके और एनआर कांग्रेस भी अपनी रणनीति अंतिम रूप दे रहे हैं। तमिलगा वेट्री कझगम की इस घोषणा से पुडुचेरी की राजनीति में नया समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है।
बता दें कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने रविवार को पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने दो उम्मीदवारों की घोषणा की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) में समझौते के तहत उसे दो सीटें आवंटित की गई थीं। अन्नाद्रमुक को मुख्यमंत्री एन रंगासामी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) और भाजपा से सीट बंटवारे समझौते के तहत केन्द्र शासित प्रदेश में ऊप्पलम और ओरलियनपेट सीटें आवंटित की गई हैं।
अन्नाद्रमुक के महासचिव एदप्पादी के. पलानीस्वामी ने कहा कि अन्नाद्रमुक के राज्य सचिव और पूर्व विधायक अंबलगन ऊप्पलम से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के पूर्व राज्य उप-सचिव ए. गांधी ओरलियनपेट सीट के लिए उम्मीदवार हैं। समझौते के अनुसार, एआईएनआरसी कुल विधानसभा सीटों में से 16 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 14 सीटें भाजपा को आवंटित की गई हैं। भाजपा ने अपनी कोटा से दो-दो सीटें अन्नाद्रमुक और नवगठित लक्ष्य जननायक काची (एलजेएस) को दी हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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