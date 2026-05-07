TVK के पास नंबर नहीं, गवर्नर को कैसे मनाएंगे विजय? जानें क्या-क्या विकल्प

राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय के दावों पर कानूनी राय मांगी है और वह अब तक प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इस देरी के कारण शपथ ग्रहण समारोह पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

तमिलनाडु में विधानसभा के नतीजे घोषित हुए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सरकार बनाने की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। किसी भी पार्टी और चुनाव पूर्व गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। ऐसे में राज्य में नई सरकार को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) अभी भी बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से 10 सीटें दूर है। वह बार-बार गवर्नर राजेंद्र अरलेकर से मिल रहे हैं, लेकिन वह बार-बार उन्हें 118 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ आने के लिए कहते हैं।

ताजा रिपोर्टों के अनुसार राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय के दावों पर कानूनी राय मांगी है और वह अब तक प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इस देरी के कारण शपथ ग्रहण समारोह पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में विजय के पास क्या-क्या विकल्प है।

पहला विकल्प: समर्थन पत्र सौंपना विजय के पास सबसे सरल रास्ता यह है कि वे राज्यपाल को आवश्यक 118 विधायकों के समर्थन वाले अतिरिक्त पत्र सौंपें। यदि राज्यपाल इन पत्रों से संतुष्ट होते हैं, तो वे टीवीके को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। सरकार गठन के बाद टीवीके को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। संविधान के अनुच्छेद 174 और 175(2) के तहत राज्यपाल के पास सदन बुलाने और विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देने की शक्ति है। टीवीके के पास कांग्रेस के विधायकों को मिलाकर फिलहाल 112 विधायकों का समर्थन है।

दूसरा रास्ता: विधायकों की परेड विजय के लिए एक और संभावित रणनीति यह हो सकती है कि वह अपने समर्थक विधायकों को राज्यपाल के समक्ष पेश करें। इससे भी वह यह साबित कर पाएंगे उनके पास सरकार बनाने के लिए प्रयाप्त विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस तरह का कदम अक्सर उन स्थितियों में उठाया जाता है जब संख्या बल को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता हो या समर्थन पत्रों की प्रामाणिकता पर संदेह हो।

माना जा रहा है कि TVK अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस, वीसीके और अन्य दलों से समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहा है। वीसीके के पास दो विधायक हैं। 7 मई को एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि वह विजय की पार्टी को समर्थन देगा या नहीं। हालांकि, वामपंथी दलों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि वे डीएमके का समर्थन जारी रखेंगे।