CM विजय के सामने 6 महीनों में ही 'अपनों' की चुनौती, खुद के विधायक को हटाने के लिए लेंगे विपक्ष की मदद!

तमिलनाडु में सत्ता में आने से पहले सी जोसेफ विजय ने वादा किया था कि उनकी सरकार पहले की सरकारों से अलग तरीके से काम करेगी। लेकिन छह महीने बाद ही उनकी पार्टी टीवीके पर भी वही आरोप लगने लगे हैं, जो पहले डीएमके और AIDMK की सरकारों पर लगते थे

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार के छह महीने पूरे हो गए हैं। मीडिया में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सीएम विजय की सरकार को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। राज्य के कल्लाकुरिची में एक अलग ही मामला चर्चा में रहा। जिला कलेक्टर ने खुद सत्ताधारी दल के विधायक के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत की करने की खबर सामने आई है। विधायक सी. अरुल विग्नेश ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उन्होंने जिला कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजे और उन्हें परेशान किया।

दर्ज कराई गई शिकायत इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने दावा किया कि कलेक्टर ने इस मामले में मुख्य सचिव के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, थुरैयूर में मामला पीने के पानी की कमी और जगह-जगह जमा कचरे से जुड़ा था। स्थानीय निवासी कार्तिक कुमार इन समस्याओं की शिकायत लेकर विधायक एम. रविशंकर के पास पहुंचे थे। उनका आरोप है कि विधायक ने उनके साथ मारपीट की, थप्पड़ मारे और लात भी मारी। बता दें कि एम. रविशंकर तमिलनाडु विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं।

सत्ता मे आने से पहले था ये वादा बता दें कि, तमिलनाडु में सत्ता में आने से पहले सी जोसेफ विजय ने वादा किया था कि उनकी सरकार पहले की सरकारों से अलग तरीके से काम करेगी। लेकिन छह महीने बाद ही उनकी पार्टी टीवीके पर भी वही आरोप लगने लगे हैं, जो पहले डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारों पर लगते थे। उन सरकारों के दौरान सत्ताधारी दल के विधायकों पर मनमानी करने और अपने पक्ष में फैसले करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगते रहे थे। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, टीवीके इन दोनों मामलों की आंतरिक जांच कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि, अब तक किसी भी विधायक के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया है।

इंडियन एक्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी सूत्रों का कहना है कि टीवीके का नेतृत्व विधायक एम. रविशंकर से विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहने पर विचार कर रहा है। अगर वह इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो उन्हें पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179(सी) के तहत प्रस्ताव लाना होगा। इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। साथ ही, विधानसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। इसका मतलब है कि रविशंकर को पद से हटाने के लिए टीवीके को अपने ही विधायकों के अलावा दूसरे दलों के विधायकों के समर्थन की भी जरूरत पड़ सकती है।

हालाँकि पुलिस का कहना है कि उसे विधायक एम. रविशंकर पर हुए कथित हमले के संबंध में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं, रविशंकर ने भी इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने कहा कि अगर कार्तिक कुमार औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराते हैं, तो मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश होने की आशंका भी जताई। इसके बाद कार्ति कुमार से पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया। उनकेन आरोप लगाया कि एक पुलिस निरीक्षक ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी।

क्या था पूरा मामला? तमिलनाडु के कल्लाकुरिची मामले में डीएमके सांसद कनिमोझी ने जिला कलेक्टर से जुड़े आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि विधायक सी. अरुल विग्नेश ने जिला कलेक्टर पद्मजा को अश्लील संदेश भेजे थे। इतना ही नहीं, आरोप है कि विधायक नशे की हालत में उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्हें परेशान किया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिला कलेक्टर की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, इस नियुक्ति की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।