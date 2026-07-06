'विजय के लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा', DMK का साथ छोड़ने के बाद वाइको का बड़ा बयान
एमडीएमके चीफ वाइको ने कहा है कि वह सीएम विजय और टीवीके स रकार के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। डीएमके पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने टीवेके सरकार की जमकर सराहना की।
तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद टीवीके की नई विजय सरकार पर कई मोर्चों से हमले हो रहे हैं। वहीं डीएमके के साथ जुबानी जंग तेज है। इसी बीच MDMK प्रमुख वाइको ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह से विपक्षी दलों के राजनीतिक हमलों से सीएम सी जोसेफ विजय की रक्षा करेंगे और ढाल बनकर खड़े रहेंगे। वाइको एक कार्यक्रम में शामिल होने कोयंबटूर पहुंचे थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके अपनी हार पचा नहीं पा रही है। टीवीके सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाए हैं और इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। इसी वजह से विरोधी दल उनके खिलाफ अलग नैरेटिव बनाकर विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कडगम (DMK) टीवीके का समर्थन करने के लिए उनपर भी हमले हो रहे हैं और टारगेट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने राज्य में कमीशनखोरी और रिश्वत खोरी के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लिया है। यह टीवीके सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेकेदातू डैम प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ही इस प्रोजेक्ट के लिए कर्नाटक सरकार का उत्साहवर्धन कर रही है। जबकि इस प्रोजेक्ट की वजह से तमिलनाडु के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ की मांग
वाइको ने कहा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे देखते हुए नैतिकता के आधार पर भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसके समर्थन में हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तत्काल शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दें।
बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव आए हैं। मरुमलार्ची द्रविड़ मुमनेत्र कषगम (MDMK) ने दो सप्ताह पहले ही डीएमके का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया था। एमडीएमके नौ साल से डीएमके के नेतृत्व वाले गढ़बंधन का हिस्सा थी। एमडीएमके चीफ वाइको ने ऐलान कर दिया था कि वह टीवीके का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा था कि आने वाले विधानसभा के उपचुनावों में भी उनका समर्थन टीवीके के साथ रहेगा।
विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो गए थे डीएमके से मतभेद
विधानसभा चुनाव के दौरान ही एमडीएमके और डीएमके के बीच मतभेद हो गए थे। डीएमके विधानसभा चुनाव में एमडीएमके को अलग चुनाव चिह्न नहीं देना चाहती थी। ऐसे में उन्हें उगते सूरज के निशान पर ही चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि इसको लेकर एमडीएमके चीफ दुरई वाइको और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ने लगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें