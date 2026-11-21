अपने आप गिर जाएगी थलपति विजय की सरकार, अन्नाद्रमुक नेता का बड़ा दावा; वजह भी बता दी
क्या वास्तव में तमिलनाडु में विजय की सरकार के ऊपर खतरा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा दावा कैसे किया। आइए जानते हैं आखिर पलानीस्वामी ने यह बात क्यों कही?
क्या तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार गिरने वाली है? क्या टीवीके की सरकार पर कोई खतरा है? इसको लेकर अन्नाद्रमुक के नेता ने बड़ा दावा किया है। अन्नाद्रमुक के महासचिव इडाप्पडी के पलानीस्वामी ने शनिवार को भविष्यवाणी की कि तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति सहित कई समस्याओं के कारण टीवीके सरकार अपने आप गिर जाएगी। राज्य सरकार को गिराने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर पलानीस्वामी ने मीडिया से कहा कि 41 विधायकों वाली अन्नाद्रमुक सरकार कैसे गिरा सकती है?
कई वजहें गिनाईं
पलानीस्वामी ने कहा कि विधानसभा में अन्नाद्रमुक के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और सरकार गिराने की कोशिशों की खबरें मीडिया की अटकलें हैं। अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, औद्योगिक विकास के कुप्रबंधन के कारण उद्योगों के पड़ोसी राज्यों में जाने और मेकेदातु परियोजना पर ठोस कदम नहीं उठाए जाने जैसी समस्याओं के चलते टीवीके सरकार अपने आप गिर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार कर्नाटक से राज्य के हिस्से का पानी हासिल करने में विफल रही है।
स्टालिन भी उठा चुके हैं सवाल
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी नदी का 11 हजार मिलियन क्यूबिक (टीएमसी) फीट पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु सरकार की दो याचिकाएं खारिज कर दी। इसके कुछ ही घंटों बाद, विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कझगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विजय से आग्रह किया कि वे परेशान किसानों को बचाएं। साथ ही इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाएं।
खेती चौपट होने की बात
सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि पानी की अनुपलब्धता और कम जलस्तर के कारण सिंचाई के लिए मेट्टूर बांध से पानी नहीं छोड़े जाने से खेती पहले ही चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब पानी की कमी और कर्नाटक के सिंचाई के लिए कावेरी जल का उचित हिस्सा न छोड़े जाने के कारण बाकी फसल भी मुरझा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए सवाल किया कि संकट का सामना कर रहे किसानों के प्रति मौन मुद्रा में बैठे मुख्यमंत्री का क्या जवाब है?
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।