TVK चीफ विजय की पत्नी ने दायर की तलाक की याचिका, एक्ट्रेस संग अवैध संबंध का आरोप

तमिलनाडु के फेमस एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका दायर की है। चेंगलपट्टू स्थित फैमिली कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने विजय पर एक अभिनेत्री के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। संगीता ने इसी आधार पर तलाक की मांग की है। यह मामला राज्य की राजनीतिक और फिल्म जगत की सुर्खियों में छाया हुआ है। हालांकि, इस पर विजय का कोई बयान नहीं आया है।

थलापति विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम एक श्रीलंकाई तमिल मूल की हैं, जो लंदन में पली-बढ़ीं। उनकी मुलाकात 1996 में हुई जब संगिता विजय की फिल्म पूवे उनक्कागा देखकर उनकी फैन बन गईं। लंदन से चेन्नई आकर उन्होंने विजय से फिल्म के सेट पर मिलने का फैसला किया। विजय उस समय उभरते सितारे थे और संगिता की सरलता व प्रशंसा से प्रभावित हुए। उन्होंने संगिता को घर बुलाया, जहां उनके माता-पिता एस.ए. चंद्रशेखर और शोभा ने उन्हें बहुत पसंद किया। दोनों परिवारों की सहमति से प्यार की यह कहानी शादी तक पहुंची।

विजय-संगीता की शादी और 2 बच्चे 25 अगस्त 1999 को विजय और संगीता ने ग्रैंड वेडिंग की, जिसमें हिंदू रीति-रिवाज अपनाए गए। यह एक रोमांटिक और पारिवारिक मंजूरी वाली शादी थी, जो फैन से जीवनसाथी बनने की मिसाल बनी। शादी के बाद संगिता ने मीडिया से दूरी बनाई रखी और घरेलू जीवन को प्राथमिकता दी। वह परिवार की देखभाल करती रहीं।

विजय और संगीता के 2 बच्चे हैं। पहला बेटा जेसन संजय विजय है, जो 2000 में पैदा हुआ और फिल्म वेट्टैकारन में पिता के साथ छोटा रोल कर चुका है। दूसरी बेटी दिव्या साशा है, जो 2005 में हुई। वह थेरी फिल्म में नजर आ चुकी है। बच्चे भी प्राइवेट लाइफ जीते हैं, लेकिन कभी-कभी पिता की फिल्मों में कैमियो किए।