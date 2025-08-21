'शेर सिर्फ शिकार करने निकलता है', BJP-DMK पर बरसे विजय; मदुरई ईस्ट से चुनाव लड़ने का ऐलान

विजय ने अपने 35 मिनट के भाषण में डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाया।

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मदुरई ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। मदुरई जिले के परापथी में आयोजित टीवीके के दूसरे राज्य स्तरीय सम्मेलन में हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए विजय ने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बीजेपी को अपनी पार्टी का "वैचारिक दुश्मन" और डीएमके को "राजनीतिक दुश्मन" करार दिया।

पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय ने कहा, "टीवीके ऐसी पार्टी नहीं है जो गुप्त सौदे करती हो, गठबंधन बनाती हो और लोगों को धोखा देती हो। हम किसी से नहीं डरते। तमिलनाडु के लोग, महिलाएं और युवा हमारे साथ खड़े हैं।" उन्होंने रैली में कहा कि डीएमके का भाजपा के साथ गुप्त गठबंधन है, लेकिन वह ऐसा नाटक करती है मानो वह भाजपा का विरोध कर रही हो।

विजय ने अपने भाषण में शेर की उपमा का उपयोग करते हुए कहा, "शेर हमेशा शेर होता है। शेर भीड़ में रहना जानता है और अकेले रहना भी जानता है। वह अनोखा रहता है। शेर सिर्फ शिकार करने निकलता है, मनोरंजन के लिए नहीं। वह हमेशा जीवित शिकार ही करता है... हमारा लक्ष्य तमिलनाडु की जनता के लिए एक नया विकल्प पेश करना है।" उन्होंने टीवीके को डीएमके और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी "जमीन से जुड़ी" है और "राजनीतिक लाभ के लिए गुप्त सौदे या गठबंधन नहीं करेगी।"

मदुरई सम्मेलन में शक्ति प्रदर्शन मदुरई में आयोजित इस सम्मेलन में टीवीके ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ता और प्रशंसक राज्य के विभिन्न हिस्सों से परापथी पहुंचे, जहां विशाल मंच पर डीएमके के संस्थापक सी.एन. अन्नादुराई और एआईएडीएमके के संस्थापक एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) के साथ विजय के कटआउट लगाए गए थे। मंच पर "इतिहास दोहराया जाएगा" और 1967 व 1977 के वर्षों का उल्लेख था, जब डीएमके और एआईएडीएमके ने क्रमशः सत्ता हासिल की थी।

विजय ने अपने 35 मिनट के भाषण में डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "स्टालिन अंकल, केवल नाम में बहादुरी होना काफी नहीं है, काम में भी दिखाना होगा।" विजय ने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के साथ किए गए चुनावी वादों को पूरा नहीं किया।

बीजेपी पर वैचारिक हमला विजय ने बीजेपी पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, "बीजेपी तमिलनाडु में पेरियार, अन्नादुराई और अन्य सम्मानित नेताओं का अपमान करके कभी जीत नहीं सकती। यह धर्मनिरपेक्ष भूमि है, और बीजेपी की विभाजनकारी नीतियां यहां कामयाब नहीं होंगी।" उन्होंने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के मछुआरों की अनदेखी और नीट जैसे मुद्दों पर गलत रवैया अपनाने का आरोप लगाया। विजय ने कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग भी दोहराई, जो तमिलनाडु में एक लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक मुद्दा है।