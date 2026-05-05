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विजय के लिए दीवानगी; 3000 किमी दूर से वोट डालने तमिलनाडु आया शख्स, उसी ने जिताई सीट

May 05, 2026 10:13 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों में तिरुपत्तूर सीट की चर्चा तेज है। यहां पर टीवीके उम्मीदवार ने डीएमके पार्टी को केवल एक वोट से मात दी है। ऐसे में एक शख्स वायरल हो रहा है, जो कि टीवीके को वोट डालने के लिए ओमान से भारत आया था।

विजय के लिए दीवानगी; 3000 किमी दूर से वोट डालने तमिलनाडु आया शख्स, उसी ने जिताई सीट

TVK chief Vijay: कहावत है कि लोकतंत्र में हर एक वोट अमूल्य होता है। देश के पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के दौरान इस तमिलनाडु की एक सीट पर इस कहावत को चरितार्थ होता देखा गया। तिरूपत्तूर विधानसभा सीट पर विजय की पार्टी तमिला वेत्री कझगम (टीवीके) ने केवल एक वोट से जीत दर्ज की है। स्थानीय स्तर पर इस जीत को 'तिरूपत्तूर का चमत्कार' कहा जा रहा है।

शिवगंगा जिले की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से डीएमके के कद्दावर नेता पेरीकरुप्पन के आर मैदान में थे। उनके सामने नई नवेली पार्टी टीवीके के शीनिवासा सेतुपति उम्मीदवार थे। शुरुआत में तीखे मुकाबले के बाद शीनिवासा ने एक वोट से जीत हासिल की। टीवीके उम्मीदवार को 83,375 वोट मिले, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी उम्मीदवार डीएमके सरकार में मंत्री को 83,374 वोट मिले।

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इस ऐतिहासिक और चमत्कारिक जीत की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक शख्स वायरल हो रहा है। पोस्ट के मुताबिक ओमान में काम करने वाले एनआरआई शख्स मणिकंदन सिवानंथन विजय को लेकर अपनी दीवानगी की वजह से ही 3 हजार किलोमीटर की यात्रा करके वोट डालने के लिए आए थे।

दरअसल, मणिकनंदन ने इस जीत के पहले ही विजय के लिए अपने वोट का ऐलान कर दिया था। 16 अप्रैल को किए गए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि फ्लाइट बुक हो चुकी है। अब अपने चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर वह विजय की पार्टी टीवीके को वोट देंगे। अब जबकि विजय की पार्टी ने यह सीट एक वोट से जीती है, तो मणिकनंदन वायरल हो गए हैं।

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बता दें, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ने तमिनलाडु में इतिहास रच दिया है। डीएमके और एआईडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व को तोड़ते हुए टीवीके ने पहले ही चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। विजय की पार्टी ने 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 108 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 34 फीसदी से ज्यादा वोट शेयर पर कब्जा जमाया है। भले ही टीवीके अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पहले ही चुनाव में इस तरह के प्रदर्शन ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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