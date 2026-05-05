विजय के लिए दीवानगी; 3000 किमी दूर से वोट डालने तमिलनाडु आया शख्स, उसी ने जिताई सीट

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों में तिरुपत्तूर सीट की चर्चा तेज है। यहां पर टीवीके उम्मीदवार ने डीएमके पार्टी को केवल एक वोट से मात दी है। ऐसे में एक शख्स वायरल हो रहा है, जो कि टीवीके को वोट डालने के लिए ओमान से भारत आया था।

TVK chief Vijay: कहावत है कि लोकतंत्र में हर एक वोट अमूल्य होता है। देश के पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के दौरान इस तमिलनाडु की एक सीट पर इस कहावत को चरितार्थ होता देखा गया। तिरूपत्तूर विधानसभा सीट पर विजय की पार्टी तमिला वेत्री कझगम (टीवीके) ने केवल एक वोट से जीत दर्ज की है। स्थानीय स्तर पर इस जीत को 'तिरूपत्तूर का चमत्कार' कहा जा रहा है।

शिवगंगा जिले की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से डीएमके के कद्दावर नेता पेरीकरुप्पन के आर मैदान में थे। उनके सामने नई नवेली पार्टी टीवीके के शीनिवासा सेतुपति उम्मीदवार थे। शुरुआत में तीखे मुकाबले के बाद शीनिवासा ने एक वोट से जीत हासिल की। टीवीके उम्मीदवार को 83,375 वोट मिले, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी उम्मीदवार डीएमके सरकार में मंत्री को 83,374 वोट मिले।

इस ऐतिहासिक और चमत्कारिक जीत की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक शख्स वायरल हो रहा है। पोस्ट के मुताबिक ओमान में काम करने वाले एनआरआई शख्स मणिकंदन सिवानंथन विजय को लेकर अपनी दीवानगी की वजह से ही 3 हजार किलोमीटर की यात्रा करके वोट डालने के लिए आए थे।

दरअसल, मणिकनंदन ने इस जीत के पहले ही विजय के लिए अपने वोट का ऐलान कर दिया था। 16 अप्रैल को किए गए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि फ्लाइट बुक हो चुकी है। अब अपने चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर वह विजय की पार्टी टीवीके को वोट देंगे। अब जबकि विजय की पार्टी ने यह सीट एक वोट से जीती है, तो मणिकनंदन वायरल हो गए हैं।