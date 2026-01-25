साल 2026 के चुनाव मात्र चुनाव नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक लड़ाई है: TVK चीफ विजय
विजय ने टीवीके कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक चुनाव नहीं है; यह एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। आप ही वे सेनापति हैं जो इस लोकतांत्रिक लड़ाई का नेतृत्व करेंगे।
तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय ने रविवार को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को महज एक चुनावी मुकाबला के बजाय महत्वपूर्ण ‘‘लोकतांत्रिक लड़ाई’’ करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी के पास स्थापित राजनीतिक ताकतों को चुनौती देने का सामर्थ्य है।
विजय ने टीवीके कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक चुनाव नहीं है; यह एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। आप ही वे सेनापति हैं जो इस लोकतांत्रिक लड़ाई का नेतृत्व करेंगे।’’
अभिनेता से राजनीतिक नेता बने विजय ने कहा कि केवल टीवीके में ही वर्तमान में सत्ता में काबिज ‘दुष्ट ताकत’ और राज्य पर पहले शासन कर चुकी ‘भ्रष्ट ताकत’ से मुकाबला करने का सामर्थ्य और जज्बा है। उनका स्पष्ट इशारा सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) और पहले शासन कर चुकी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की ओर था।
उन्होंने कहा, ‘‘दुष्ट ताकत हो या भ्रष्ट ताकत, दोनों को ही तमिलनाडु में शासन नहीं करना चाहिए। केवल हममें ही ऐसी पार्टियों का सच्चे और निडर तरीके से विरोध करने का सामर्थ्य और जज्बा है।’’
विजय ने अपने राजनीतिक करियर के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा, ‘‘हम जनता को बचाने और धरती को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से उनकी रक्षा करने के लिए यहां आए हैं।’’
उन्होंने यह भी वादा किया कि वह हमेशा ईमानदार राजनीति करेंगे और कहा, ‘‘हम कभी भी किसी के लिए या किसी चीज के लिए अपनी राजनीति से समझौता नहीं करेंगे।’’ सभा में विजय ने अपनी पार्टी के चिह्न ‘सीटी’ का अनावरण किया और उसे बजाया, जिसमें उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया और उनका उत्साह बढ़ाया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
