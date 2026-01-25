साल 2026 के चुनाव मात्र चुनाव नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक लड़ाई है: TVK चीफ विजय

संक्षेप: विजय ने टीवीके कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक चुनाव नहीं है; यह एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। आप ही वे सेनापति हैं जो इस लोकतांत्रिक लड़ाई का नेतृत्व करेंगे।

तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय ने रविवार को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को महज एक चुनावी मुकाबला के बजाय महत्वपूर्ण ‘‘लोकतांत्रिक लड़ाई’’ करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी के पास स्थापित राजनीतिक ताकतों को चुनौती देने का सामर्थ्य है।

विजय ने टीवीके कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक चुनाव नहीं है; यह एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। आप ही वे सेनापति हैं जो इस लोकतांत्रिक लड़ाई का नेतृत्व करेंगे।’’

अभिनेता से राजनीतिक नेता बने विजय ने कहा कि केवल टीवीके में ही वर्तमान में सत्ता में काबिज ‘दुष्ट ताकत’ और राज्य पर पहले शासन कर चुकी ‘भ्रष्ट ताकत’ से मुकाबला करने का सामर्थ्य और जज्बा है। उनका स्पष्ट इशारा सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) और पहले शासन कर चुकी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की ओर था।

उन्होंने कहा, ‘‘दुष्ट ताकत हो या भ्रष्ट ताकत, दोनों को ही तमिलनाडु में शासन नहीं करना चाहिए। केवल हममें ही ऐसी पार्टियों का सच्चे और निडर तरीके से विरोध करने का सामर्थ्य और जज्बा है।’’

विजय ने अपने राजनीतिक करियर के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा, ‘‘हम जनता को बचाने और धरती को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से उनकी रक्षा करने के लिए यहां आए हैं।’’