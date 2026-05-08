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तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करते समय एक गलती कर बैठे थे विजय, वही पड़ गई भारी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच, पता चला है कि छह मई को राज्यपाल को विजय ने एक पत्र सौंपा था, जिसमें एक गलती हो गई। यही गलती उन पर अब तक भारी पड़ रही है।

तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करते समय एक गलती कर बैठे थे विजय, वही पड़ गई भारी

Tamil Nadu Government: तमिलनाडु में अगली सरकार किस गठबंधन की बनेगी, राजनीति में इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं, लेकिन जादुई आंकड़े तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई। इसी वजह से राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बार-बार विजय को जरूरी आंकड़े लाने के लिए कहकर वापस लौटा रहे। इस बीच, पता चला है कि छह मई को राज्यपाल को विजय ने एक पत्र सौंपा था, जिसमें एक गलती हो गई। यही गलती उन पर अब तक भारी पड़ रही है।

टीवीके प्रमुख विजय को इस गलती से बचने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने के लिए जो पत्र सौंपा उसमें गलती थी। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपना दावा पेश करने के बजाए, एक ऐसी लिस्ट सौंप दी, जिसमें उनकी पार्टी के विधायकों के साइन थे। इसके अलावा, कांग्रेस विधायकों के भी हस्ताक्षर थे। लेकिन इन दोनों दलों के विधायकों को मिलाकर जरूरी 118 संख्या पूरी नहीं हो रही थी।

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कांग्रेस विधायकों के नामों को शामिल करने की वजह से टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दावा पेश नहीं किया, बल्कि गठबंधन सरकार के रूप में दावा पेश किया। इससे राज्यपाल को यह आधार मिल गया कि वह 118 विधायकों के हस्ताक्षरों वाली एक सूची की मांग करें। हालांकि, जब विजय वह लिस्ट सौंपने जा रहे थे, तब उन्हें उन्हीं के नेता ने चेताया भी था।

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वरिष्ठ नेता ने दी थी सलाह

एआईएमडीएमके से टीवीके में शामिल हुए नौ बार के विधायक के ए सेंगोत्तैयन ने पार्टी को सलाह दी थी कि वह सिर्फ टीवीके के ही 108 विधायकों के नामों वाली लिस्ट ही ले जाएं और उसमें कांग्रेस विधायकों के नाम न हों। लेकिन पार्टी ने ऐसी लिस्ट बनाई, जिसमें टीवीके और कांग्रेस विधायकों के नाम थे। दोनों को मिलाकर यह संख्या बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रही थी। हालांकि, वीसीके, वामपंथी जैसे दलों ने कहा है कि वे आज इस बात का फैसला करेंगे कि विजय को समर्थन देना है या नहीं। अगर वे समर्थन देने को तैयार हो जाते हैं तो विजय के पास जरूरी नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन इस बीच, सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आ रहा है कि डीएमके एआईएमडीके को बाहर से समर्थन दे सकती है, ताकि टीवीके को सत्ता से बाहर रखा जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनती है।

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Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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