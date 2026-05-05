कब शपथ लेंगे TVK चीफ विजय, सामने आ गई तारीख; किस पार्टी के साथ करेंगे गठबंधन?
तमिलनाडु में इतिहास रचने वाले ऐक्टर विजय सात मई, गुरुवार को शपथ ले सकते हैं। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल की है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाने के लिए बातचीत जारी है।
तमिलनाडु में इतिहास रचने वाले ऐक्टर विजय सात मई, गुरुवार को शपथ ले सकते हैं। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल की है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाने के उद्देश्य से टीवीके की कोर टीम ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) गठबंधन के संभावित सहयोगियों, विशेष रूप से कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) और वामपंथी दलों के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
कांग्रेस का बड़ा दावा
टीवीके सूत्रों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा और पार्टी 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में अपना दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से समय मिलने का इंतजार कर रही है। इससे पहले दिन में, टीवीके विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री विजय ने राज्यपाल वीआर अर्लेकर को एक मेल भेजकर सदन में बहुमत साबित करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। इस कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी किया है। इसके मुताबिक टीवीके चीफ विजय ने कांग्रेस से तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है।
किन दलों का है झुकाव
विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और टीवीके को 234 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए कम से कम 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। टीवीके नेताओं को कांग्रेस और अन्य द्रमुक सहयोगियों से आवश्यक समर्थन मिलने का भरोसा है। जहां कांग्रेस विजय को समर्थन देने में गहरी रुचि दिखा रही है, वहीं वीसीके का झुकाव भी टीवीके के साथ जाने की ओर दिख रहा है। कांग्रेस और वीसीके जैसे दलों की प्राथमिकता टीवीके को भाजपा के पाले में जाने से रोकना है। तमिलनाडु कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडनकर ने कहा कि उन्होंने चुनाव के बाद की स्थिति पर पार्टी आलाकमान को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। एक विश्लेषक के अनुसार, यदि धर्मनिरपेक्ष दल विजय को समर्थन नहीं देते हैं, तो इससे टीवीके को भाजपा की शरण में जाने का मौका मिल सकता है।
पार्टियों के बीच क्या बन रही राय
वीसीके के संस्थापक-अध्यक्ष और लोकसभा सांसद थोल थिरुमावलवन ने संवाददाताओं से कहाकि जनता ने गठबंधन सरकार का समर्थन किया है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न देकर तमिलनाडु के लोगों ने यही संदेश दिया है। हम वामपंथी दलों के साथ चर्चा करेंगे और टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी कहाकि चुनाव परिणाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों के खिलाफ है।
इस बीच, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के पूर्व मंत्री और टीवीके नेता के.ए. सेंगोट्टइयन एवं उनके सहयोगी आधाव अर्जुना विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए अन्नाद्रमुक के निर्वाचित विधायकों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।