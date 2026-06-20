TMC में अब 675 करोड़ के फंड पर घमासान, जांच की मांग; बागी गुट ने दर्ज कराया FIR

ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के गुट ने बिधाननगर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी के इस बैंक खाते में करीब 675 करोड़ की भारी-भरकम राशि जमा है।

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर का संकट शुक्रवार को और गहरा गया है। विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी विधायकों ने पार्टी के बैंक खाते में जमा फंड की जांच के लिए पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब महज एक दिन पहले ही पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने कोलकाता के एक निजी बैंक को पत्र लिखकर टीएमसी के खाते से होने वाले लेन-देन पर रोक लगाने की मांग की थी।

इसी बीच पार्टी को दो और बड़े झटके लगे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है, जबकि सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने अलग कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

675 करोड़ के फंड पर घमासान ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के गुट ने बिधाननगर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी के इस बैंक खाते में करीब 675 करोड़ की भारी-भरकम राशि जमा है। बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस फंड के स्रोत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "खाते में मौजूद यह पैसा कट मनी का है या जबरन वसूली का, यह अभी तय नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हमारे विधायकों ने जांच के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। यह पैसा भ्रष्टाचार से आया हो सकता है और इसका इस्तेमाल चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए किया गया होगा।"

पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास का पत्र पार्टी में मचे इस घमासान के बीच पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा को पत्र लिखकर खाता फ्रीज करने का अनुरोध किया है। बिस्वास ने अपने पत्र में लिखा, "पार्टी के नियंत्रण और अधिकार को लेकर मौजूदा विवाद को देखते हुए, मुझे गंभीर आशंका है कि पहले से जारी किए गए चेक या ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में मौजूद चेक का दुरुपयोग हो सकता है या उन्हें बिना उचित अनुमति के भुनाया जा सकता है।"

बिस्वास ने चेतावनी दी कि खाते से अनधिकृत लेन-देन का खतरा है, जिससे विवाद सुलझने तक संगठन और कोषाध्यक्ष के रूप में वे खुद कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। इसलिए जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाद का निपटारा नहीं कर दिया जाता तब तक खाते से किसी भी लेन-देन की अनुमति न दी जाए।

ममता ने किए कई बड़े बदलाव चुनाव में हार के बाद 5 जून को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया था, जिसके तहत अरूप बिस्वास को हटाकर सुभाशीष चक्रवर्ती को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं ने बागी गुट पर पलटवार किया है।

टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, "अगर विधायकों को पार्टी के फंड में कोई गड़बड़ी दिखी थी तो उन्हें सीधे पार्टी सुप्रीमो यानी ममता बनर्जी को सूचित करना चाहिए था। उनकी प्राथमिकता कानूनी कार्रवाई करना है या पार्टी को मुसीबत में डालना?" वहीं, टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैंक को पत्र लिखने वाले नेता अरूप बिस्वास ने शायद खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। अगर यह पत्र संगठनात्मक फेरबदल के बाद भेजा गया है तो इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं रह जाती।