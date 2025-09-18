Tushar Mehta and Kapil Sibal speaks in same language on misuse of social media over CJI BR Gavai Vishnu Comment reaction न्यूटन का नियम, बेलगाम घोड़ा; … जब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के सुर मिल गए, India News in Hindi - Hindustan
न्यूटन का नियम, बेलगाम घोड़ा; … जब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के सुर मिल गए

सुप्रीम कोर्ट में एक-दूसरे से भिड़ने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर एक भाषा में बोलने लगे। भगवान विष्णु पर चीफ जस्टिस बीआर गवई की एक टिप्पणी पर आई प्रतिक्रियाओं को लेकर यह वाकया हुआ।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 05:26 PM
सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान एक-दूसरे से आए दिन टकराने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और देश के पूर्व कानून मंत्री व सीनियर वकील कपिल सिब्बल सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल पर एक जैसी भाषा बोलने लगे। भगवान विष्णु पर अपनी एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं को लेकर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने गुरुवार को कोर्ट में कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जस्टिस बीआर गवई के ऐसा कहते ही तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के सुर मिल गए। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की मरम्मत को लेकर दाखिल याचिका खारिज करते हुए गवई ने मौखिक टिप्पणी की थी कि रिपेयर के लिए भगवान से ही प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता ने चर्चा में आने के लिए यह केस दायर किया गया है।

जस्टिस बीआर गवई ने गुरुवार को कोर्ट में कहा कि उन्हें लोगों ने बताया है कि उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चीफ जस्टिस के ऐसा कहने पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो गवई को 10 वर्षों से जानते हैं और वो सभी धार्मिक जगहों पर जाते हैं। मेहता ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खतरे की ओर इशारा करते हुए न्यूटन के नियम का जिक्र किया। मेहता ने कहा- “हम न्यूटन का नियम जानते थे कि हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब हर क्रिया पर असमानुपातिक (बहुत ज्यादा) सोशल मीडिया प्रतिक्रिया होती है।”

भगवान विष्णु पर टिप्पणी को लेकर घिरे CJI बीआर गवई ने दी सफाई, VHP बोली- संयम रखें

कोर्ट में मौजूद कपिल सिब्बल भी सोशल मीडिया को लेकर चल रही इस बहस में कूद पड़े और कहा कि यह एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है, जिसे काबू करने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग हर रोज इसका खामियाजा झेल रहे हैं।

सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं के अलावा हिन्दूवादी संगठनों ने भी गवई की टिप्पणी को एक मुद्दा बनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) ने गवई को वाणी पर संयम रखने की नसीहत तक दे दी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने गवई को एक पत्र लिखकर कोर्ट में इस तरह की टिप्पणी से बचने की सलाह दी है।