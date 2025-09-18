न्यूटन का नियम, बेलगाम घोड़ा; … जब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के सुर मिल गए

सुप्रीम कोर्ट में एक-दूसरे से भिड़ने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर एक भाषा में बोलने लगे। भगवान विष्णु पर चीफ जस्टिस बीआर गवई की एक टिप्पणी पर आई प्रतिक्रियाओं को लेकर यह वाकया हुआ।

सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान एक-दूसरे से आए दिन टकराने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और देश के पूर्व कानून मंत्री व सीनियर वकील कपिल सिब्बल सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल पर एक जैसी भाषा बोलने लगे। भगवान विष्णु पर अपनी एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं को लेकर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने गुरुवार को कोर्ट में कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जस्टिस बीआर गवई के ऐसा कहते ही तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के सुर मिल गए। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की मरम्मत को लेकर दाखिल याचिका खारिज करते हुए गवई ने मौखिक टिप्पणी की थी कि रिपेयर के लिए भगवान से ही प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता ने चर्चा में आने के लिए यह केस दायर किया गया है।

जस्टिस बीआर गवई ने गुरुवार को कोर्ट में कहा कि उन्हें लोगों ने बताया है कि उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चीफ जस्टिस के ऐसा कहने पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो गवई को 10 वर्षों से जानते हैं और वो सभी धार्मिक जगहों पर जाते हैं। मेहता ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खतरे की ओर इशारा करते हुए न्यूटन के नियम का जिक्र किया। मेहता ने कहा- “हम न्यूटन का नियम जानते थे कि हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब हर क्रिया पर असमानुपातिक (बहुत ज्यादा) सोशल मीडिया प्रतिक्रिया होती है।”