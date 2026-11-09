SIR पर तुषार गांधी का बड़ा दावा, मुंबई में रॉकेट और हवाई पटाखों पर बैन; टॉप-5
महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने SIR पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सैयद और हुसैन सरनेम वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ज्यादा काटे गए हैं। वहीं, दिवाली की रात आग लगने की घटनाओं के बाद मुंबई में रॉकेट और आसमानी पटाखों पर 25 नवंबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
Top News Today: महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने SIR पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से कुछ खास सरनेम वाले लोगों के नाम ज्यादा काटे गए हैं। इनमें सैयद और हुसैन नाम सबसे ज्यादा हैं। दूसरी ओर दिवाली की रात मुंबई में आग लगने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी सभी इमारतों, छतों, बालकनी और झुग्गी-बस्तियों में लागू रहेगी। प्रशासन का कहना है कि ये पटाखे आग का बड़ा खतरा पैदा करते हैं। पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें...
SIR पर ये क्या बोल गए तुषार गांधी
महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने SIR पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ खास सरनेम वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ज्यादा काटे गए हैं। इनमें सैयद और हुसैन सरनेम ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चल रहा है कि किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तुषार गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के CEO ने खुद शिकायत की है कि काम में गलतियां हो रही हैं और सुधार की जरूरत है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...
मुंबई में रॉकेट और आसमानी पटाखों पर रोक
दिवाली की रात मुंबई में आग लगने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन ने रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया। यह पाबंदी सभी रिहायशी इमारतों, छतों, बालकनी और झुग्गी-बस्तियों में लागू रहेगी। 9 नवंबर से 25 नवंबर की रात 11:59 बजे तक BMC के इलाके में ऐसे पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि ये पटाखे आग का खतरा बढ़ाते हैं। घनी आबादी वाले मुंबई में ऊंची इमारतें और झुग्गियां होने से आग लगने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर...
राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ बहस करें, तो जवानों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से पीएम को 'देशद्रोही' मुद्दे पर सीधी बहस की चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में CRPF जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए कहा था कि हथियारबंद माओवादी खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सलवाद का खतरा अभी भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'दिमागी नक्सली' कई संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके हैं और संविधान व लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...
मुफ्त राशन के साथ सरसों तेल
उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया वादा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन के साथ मुफ्त सरसों का तेल भी मिलेगा। अभी सरकार गेहूं, चावल और कभी-कभी चीनी देती है।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव भाजपा की मुफ्त राशन योजना में अतिरिक्त सुविधा जोड़कर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में मुफ्त राशन योजना भाजपा की बड़ी जीत का बड़ा कारण मानी गई थी। पढ़ें पूरी खबर...
केरल में पेट्रोल में एथेनॉल की जांच शुरू
केरल सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जांचने के लिए पूरे राज्य के पेट्रोल पंपों पर अचानक निरीक्षण शुरू कर दिया है। अलग-अलग जिलों से सैंपल लेकर सरकारी लैब में भेजे जा रहे हैं। सरकार यह देखना चाहती है कि E-20 पेट्रोल में एथेनॉल 20 प्रतिशत से ज्यादा तो नहीं है। यह कदम कर्नाटक में पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद उठाया गया है। कर्नाटक में आरोप लगे थे कि ज्यादा एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और माइलेज घट रहा है। एर्नाकुलम जिले के एक पेट्रोल पंप से कई सैंपल लिए गए हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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