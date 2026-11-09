SIR पर तुषार गांधी का बड़ा दावा, मुंबई में रॉकेट और हवाई पटाखों पर बैन; टॉप-5

महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने SIR पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सैयद और हुसैन सरनेम वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ज्यादा काटे गए हैं। वहीं, दिवाली की रात आग लगने की घटनाओं के बाद मुंबई में रॉकेट और आसमानी पटाखों पर 25 नवंबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

Top News Today: महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने SIR पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से कुछ खास सरनेम वाले लोगों के नाम ज्यादा काटे गए हैं। इनमें सैयद और हुसैन नाम सबसे ज्यादा हैं। दूसरी ओर दिवाली की रात मुंबई में आग लगने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी सभी इमारतों, छतों, बालकनी और झुग्गी-बस्तियों में लागू रहेगी। प्रशासन का कहना है कि ये पटाखे आग का बड़ा खतरा पैदा करते हैं। पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें...

मुंबई में रॉकेट और आसमानी पटाखों पर रोक दिवाली की रात मुंबई में आग लगने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन ने रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया। यह पाबंदी सभी रिहायशी इमारतों, छतों, बालकनी और झुग्गी-बस्तियों में लागू रहेगी। 9 नवंबर से 25 नवंबर की रात 11:59 बजे तक BMC के इलाके में ऐसे पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि ये पटाखे आग का खतरा बढ़ाते हैं। घनी आबादी वाले मुंबई में ऊंची इमारतें और झुग्गियां होने से आग लगने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर...

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ बहस करें, तो जवानों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से पीएम को 'देशद्रोही' मुद्दे पर सीधी बहस की चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में CRPF जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए कहा था कि हथियारबंद माओवादी खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सलवाद का खतरा अभी भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'दिमागी नक्सली' कई संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके हैं और संविधान व लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...