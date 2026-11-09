सबसे ज्यादा सैयद और हुसैन... CEO की भी नहीं सुनवाई; महात्मा गांधी के पड़पोते ने SIR पर ये कह दिया?
एसआईर पर लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ खास सरनेम वालों के नाम वोटर लिस्ट से ज्यादा कटे हैं।
एसआईर पर लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ खास सरनेम वालों के नाम वोटर लिस्ट से ज्यादा कटे हैं। तुषार गांधी ने कहा कि इन सरनेम में सैयद और हुसैन अधिक हैं। इससे मंसूबा पता चल रहा है कि वो लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, क्यों खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि इसकी व्यूह रचना क्या है? इस दौरान तुषार गांधी ने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा।
नहीं हो रही है सुनवाई
तुषार गांधी ने आगे कहा कि अब आप एसआईआर की ही मामला देखिए। कई राज्यों में जो सीईओ हैं, जो यह पूरा मामला देख रहे हैं, उन्होंने ही शिकायतें की हैं। उन लोगों ने कहा है कि हमें इस काम में गलती लग रही है। काम में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा उन्होंने सुधार की मांग भी उठाई है। लेकिन इसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। महात्मा गांधी के पड़पोते ने आगे कहा कि सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नौकर है। वह भी किसी के इशारे पर नाच रहा है।
ज्ञानेश को लगता है रहनुमा संभाल लेंगे
उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसकी डोर भी दो लोगों के हाथों में है। तुषार गांधी ने कहा कि यह दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सीईसी उनके ही हुक्म के अनुसार काम कर रहा है। ऐसे में उसके खुद के जो लोग हैं, वो जो सुझाव दे रहे हैं, उनको भी सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बातें तो नहीं ही सुनी जा रही हैं। तुषार गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को लग रहा है कि उसके रहनुमा बैठे हैं, जो सब संभाल लेंगे। लेकिन उसको पता नहीं है कि प्रधान की क्या हालत है।
एसआईआर का विरोध
गौरतलब है कि बीते दिनों जब कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया था तो तुषार गांधी भी उसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विपक्ष पूरे देश में एसआईआर का विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसको लेकर लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।
विपक्ष का आरोप है कि देश में कुल 13 करोड़ लोगों का वोट काट दिया गया है। इसको लेकर राहुल गांधी और विपक्ष ने बीते दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी इसको लेकर पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।