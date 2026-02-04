कोलकाता में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, 236 लोग थे सवार; उड़ान भरते ही इंजन में लगी थी आग
यह विमान काठमांडू से इस्तांबुल जा रहा था। रास्ते में ही पायलट ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इंजन से जुड़ी समस्या की जानकारी दी, जिसके बाद फुल इमरजेंसी घोषित की गई।
कोलकाता एयरपोर्ट पर आज उस समय अफरातफरी मच गई, जब तुर्की एयरलाइंस की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। बीच उड़ान पायलट ने जब विमान के दाहिने इंजन में आग लगने की आशंका जताई तो अधिकारियों ने उसे तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करने की सलाह दी। उस विमान में कुल 236 लोग सवार थे। यह विमान काठमांडू से इस्तांबुल जा रहा था। रास्ते में ही पायलट ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इंजन से जुड़ी समस्या की जानकारी दी, जिसके बाद फुल इमरजेंसी घोषित की गई।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NSCBI) पर बुधवार को दोपहर 2.49 बजे इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान की सघन जांच की जा रही है।
एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इस विमान को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है। NSCBI एयरपोर्ट के निदेशक ने पुष्टि की है कि विमान की तकनीकी जांच (Technical Inspection) जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में इंजन में आग लगी थी या यह केवल चेतावनी संकेत (warning alert) था।
सतर्कता ने टाला बड़ा खतरा
एविएशन सूत्रों के मुताबिक, उड़ान के दौरान इंजन से जुड़ी किसी भी चेतावनी को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। पायलट की सतर्कता और समय पर लिए गए फैसले की वजह से एक संभावित बड़े हादसे को टाल लिया गया। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि विमान आगे उड़ान भरेगा या यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। तुर्कीश एयरलाइंस की ओर से इस बारे में विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है।