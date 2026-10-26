मिल गई टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग वाली पिस्तौल, अतीक अहमद की हत्या में भी हुआ था इस्तेमाल
टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में सूरत से दो पिस्तौल बरामद की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देसी पिस्तौल है जबकि दूसरी तुर्की में बनी जिगना पिस्तौल है। अतीक अहमद के कत्ल में भी इसकी का इस्तेमाल हुआ था।
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर सप्ताहभर पहले हुई गोलीबारी के मामले में शनिवार को 22 साल के एक युवक को इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं मुंबई पुलिस ने सूरत से दो पिस्तौल बरामद की गईं। कथित इस्तेमाल इस घटना को अंजाम देने में किया गया था। इनमें एक देसी कट्टा है जबकि दूसरी तुर्की की बनी जिगना पिस्तौल है। पिस्तौल के साथ ही 10 जिंदा कारतूस भी बरामद की गईं। इस मामले में 11वें संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है जिसका नाम प्रांजल ठाकरान है। वह हरियाणा के सोनीपत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और एक शूटर के संपर्क में था।
पुलिस सूत्रों ने यह भी दावा किया कि 18 अक्टूबर को श्रॉफ पर गोलीबारी करने के बाद भागने वाले हमलावरों को, समाचार चैनलों की कवरेज से पुलिस जांच के बारे में अपने 'आकाओं' से पल-पल की जानकारी मिल रही थी, जिससे उन्हें अपने भागने के रास्ते बदलने में मदद मिली।
11वें संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार
इंदौर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने संवाददाताओं को बताया कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने शुक्रवार रात इस मामले में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था और इसके बाद संयुक्त अभियान चलाकर प्रांजल ठाकरान (22) को गिरफ्तार किया गया। प्रांजल पांच दिन पहले अपने लकवाग्रस्त भाई के इलाज के सिलसिले में इंदौर आया था।
साजोसामान दिलवाने में की मदद?
पुलिस को संदेह है कि उसने हमले में शामिल शूटरों और मुख्य साजिशकर्ताओं को साजोसामान के साथ-साथ वित्तीय, या घटना को अंजाम देने में मदद मुहैया की। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध से अपराध शाखा की टीम पूछताछ कर रही, और उसे गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद को फोरेंसिक जांच और बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि उनका मिलान घटनास्थल से मिले खोखों से किया जा सके। मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर की शाम दो हमलावरों ने श्रॉफ की कार पर कई गोलियां चलाई थीं, जिसमें अभिनेता बाल बाल बच गये थे। इसके बाद कई राज्यों में जांच शुरू की गई और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोलीबारी में श्रॉफ के चालक और एक राहगीर को चोटें आई थीं।
इन घटनाओं में भी हुआ जिगना पिस्तौल का इस्तेमाल
तुर्की की जिगना पिस्तौल का इस्तेमाल कई घटनाओँ में हो चुका है। 2024 में पूर्व मंत्री जियाउद्दीन बाबा सिद्दीकी पर हमले में बिश्नोई गैंग ने इसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया। इससे पहले 2023 में अतीक अहमद की हत्या में जिगना पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। तुर्की, मलेशिया, यूएस, अजरबैजान और फिलीपीन्स में इस पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक साथ 15 कारतूस भरे जाते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें