तुर्की में भूकंप से भीषण तबाही के बाद दुनियाभर से देश को मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने भी तुर्की को मदद भेजी है। भारत ने एनडीआरएफ खोज और बचाव दल, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड, चिकित्सा आपूर्ति, ड्रिलिंग मशीन और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ भूकंप राहत सामग्री का पहला बैच भारत से तुर्की भेजा गया है।

India's Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) capabilites in action.



The 1st batch of earthquake relief material leaves for Türkiye, along with NDRF Search & Rescue Teams, specially trained dog squads, medical supplies, drilling machines & other necessary equipment.