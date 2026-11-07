जेप्टो और ब्लिंकइट से लेकर ‘बिरयानी बाय किलो’ तक, तुकाराम के FDA ने सस्पेंड किए 105 लाइसेंस
दिवाली से पहले महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। बिरयानी बाय किलो, डी-मार्ट, ब्लिंकिट और जेप्टो समेत 105 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड। 69 से ज्यादा प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये का संदिग्ध खाद्य स्टॉक जब्त, जानें पूरी खबर।
दिवाली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विशेष जांच अभियान के दौरान 105 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इस कार्रवाई की जद में बिरयानी बाय किलो, ब्लिंकिट, जेप्टो और डी-मार्ट जैसे बड़े नाम भी आए हैं। अभियान के दौरान 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा का संदिग्ध असुरक्षित और मिलावटी खाद्य स्टॉक जब्त किया गया।
मुंबई में 28 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
महाराष्ट्र FDA ने 4 और 5 नवंबर को दिवाली के मद्देनजर विशेष जांच अभियान चलाया था। इस दौरान पूरे राज्य में खाद्य कारोबार से जुड़े 105 लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें अकेले मुंबई के 28 प्रतिष्ठान शामिल हैं।
कार्रवाई की जद में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लोकप्रिय फूड चेन भी आए। मुंबई में जेप्टो के वर्ली आउटलेट और ब्लिंकिट (ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड) के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा बिरयानी बाय किलो, टॉसिन पिज्जा के वर्ली आउटलेट और जंबो बर्गर के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई।
राजधनी बिरयानी सेंटर को बंद करने का आदेश
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर मुंबई के बोरीवली स्थित राजधानी बिरयानी सेंटर पर भी सख्त कार्रवाई हुई। प्रतिष्ठान को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। बताया गया कि यहां भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का उल्लंघन किया गया था।
वहीं, नागपुर में कामठी रोड स्थित डी-मार्ट के एक आउटलेट पर कार्रवाई की गई। यहां लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया।
पुणे, अमरावती और कोंकण में भी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अभियान के दौरान महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में सात प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए गए। इनमें शामिल है:
- पुणे के तीन प्रतिष्ठान
- अमरावती के दो प्रतिष्ठान
- मुंबई का एक प्रतिष्ठान
- कोंकण क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान
1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा का संदिग्ध खाद्य स्टॉक जब्त
त्योहारी सीजन में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए गए अभियान में 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा का संदिग्ध असुरक्षित या मिलावटी खाद्य स्टॉक जब्त किया गया।
इसके अलावा प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तीन एफआईआर भी दर्ज की गईं। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो वाहनों को जब्त किया गया।
मौत होने पर उम्रकैद तक का प्रावधान
महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने चेतावनी दी है कि लोगों की सेहत को खतरे में डालने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने के कारण किसी व्यक्ति की मौत होने पर दोषियों को उम्रकैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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