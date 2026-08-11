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पुणे हत्याकांड की आरोप सिया गोयल की दुकान सील, तुकाराम मुंडे का बड़ा एक्शन

By Shubham Sharma
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तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र एफडीए ने नियम उल्लंघन, मिलावट के शक और बिना वैध लाइसेंस के दुकान चलाने के आरोप में 'मैसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी' को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।

Siya Goyal Tukaram Munde
इसके अलावा दुकान में घटिया क्वालिटी का सामान, बिना प्रॉपर लेबलिंग और मिलावट की आशंका वाली चीजें रखी पाई गईं।

पुणे के बहुचर्चित लोहागढ़ किला हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां बेटी हत्या के आरोप में जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में उनके पिता प्रवीन गोयल की मसालों और ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है।

तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र एफडीए ने नियम उल्लंघन, मिलावट के शक और बिना वैध लाइसेंस के दुकान चलाने के आरोप में 'मैसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी' को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।

4 टन से ज्यादा सामान जब्त, लैब भेजे गए सैंपल

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकान से करीब 8.14 लाख रुपये कीमत का 4,172 किलोग्राम खाद्य सामान जब्त किया है। एफडीए की टीम ने मौके से चार खाद्य पदार्थों के नमूने लैब टेस्ट के लिए भेजे हैं:

  • 'संत' ब्रांड हल्दी पाउडर
  • 'साधु' ब्रांड हल्दी पाउडर
  • तिल
  • सोयाबीन चंक्स

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जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती और आगे का फैसला नहीं होता, तब तक दुकान में किसी भी तरह के खरीद-बिक्री के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

कागजों पर पता कुछ और, दुकान कहीं और

एफडीए के जॉइंट कमिश्नर दिगंबर भोगावड़े ने बताया कि छापेमारी के दौरान सबसे बड़ी गड़बड़ी लाइसेंस के पते को लेकर पकड़ी गई। दुकान के पास जिस पते का खाद्य लाइसेंस था, वे वहां काम करने के बजाय किसी दूसरे बिना रजिस्टर्ड पते से अपना मुख्य व्यापार और गोदाम चला रहे थे।

इसके अलावा दुकान में घटिया क्वालिटी का सामान, बिना प्रॉपर लेबलिंग और मिलावट की आशंका वाली चीजें रखी पाई गईं।

बेटी के केस की वजह से परेशान किया जा रहा: पिता का दावा

दूसरी तरफ, दुकान मालिक प्रवीन गोयल ने एफडीए की इस कार्रवाई को उत्पीड़न बताया है। उनका कहना है कि बेटी के हाई-प्रोफाइल मामले में फंसने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। प्रवीन गोयल के मुताबिक, उनकी दुकान में बिकने वाला सामान नामी ब्रांड्स का है और उनके पास सामान खरीदने के सभी वैध पक्के बिल मौजूद हैं।

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हालांकि, एफडीए अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह छापेमारी मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन पर हुई एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है। इसका जारी आपराधिक केस से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या था लोहागढ़ किला हत्याकांड?

प्रवीन गोयल की बेटी सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी जून महीने से येरवडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने साजिश रचकर सिया के मंगेतर और पुणे के बिल्डर केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में पहाड़ी से नीचे धक्का देकर हत्या कर दी थी। पुलिस फिलहाल इस मामले में चार्जशीट को अंतिम रूप दे रही है।

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मिलावट साबित हुई तो हो सकती है उम्रकैद

अगर लैब रिपोर्ट में दुकान से लिए गए सैंपल्स में हानिकारक मिलावट पाई जाती है, तो प्रवीन गोयल पर 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट' के तहत मामला दर्ज होगा। कानून के तहत इसमें 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से लेकर गंभीर मामलों में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में पूरे राज्य में "सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवा, सुरक्षित महाराष्ट्र" अभियान चलाया जा रहा है। अकेले पुणे संभाग में इस अभियान के तहत अब तक 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं और 41 लाख रुपये से ज्यादा का प्रतिबंधित सामान जब्त किया जा चुका है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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