Supreme Court News: 50 रुपये रिश्वत की तोहमत लेकर मर गए TTE, SC से न्याय मिलने में 37 साल लग गए

Supreme Court News: 50 रुपये की एक रिश्वत के मामले में दोषी बनाए गए TTE को आखिरकार राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन्हें दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, इस केस को खत्म होने में 37 साल लग गए और टीटीई दुनिया को अलविदा कह गए। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि आरोप साबित नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही अदालत ने कानूनी उत्तराधिकारियों को आर्थिक और पेंशन संबंधी लाभ 3 महीने के अंदर दिए जाने के आदेश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने पाया कि मामला 31 मई 1988 का है और कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पाया कि CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आदेश सही था, जिसमें टीटीई को बर्खास्त करने और नौकरी बहाल करने की बात कही गई थी।

हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2017 में CAT के इस साल 2002 के आदेश को पलट दिया था। अब 2025 सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। बेंच ने कहा, 'जुर्माने का आदेश रद्द करने का CAT का आदेश पूरी तरह से सही था।' उन्होंने कहा कि कर्मचारी के खइलाफ सभी आरोप साबिद नहीं हुए थे। आरोप थे कि टीटीई ने बर्थ देने के बदले 3 यात्रियों से 50 रुपये की रिश्वत ली थी। कोर्ट ने पाया कि एक यात्री की जांच नहीं हुई। वहीं, दो अन्य ने आरोपों का समर्थन नहीं किया।

क्या था मामला अपीलकर्ता मध्य रेलवे में टीटीई थे। 31 मई 1988 में रेलवे विजिलेंस टीम ने अचानक जांच की थी। टीटीई पर तीन यात्रियों से रिश्वत मांगने के आरोप लगे और उनके पास 1254 रुपये अतिरिक्त मिले थे। इसके अलावा टीटीई पर ड्यूटी कार्ड पास में भी जालसाजी के आरोप लगे थे। विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार, टीटीई के खिलाफ 1989 में चार्जशीट दाखिल की गई थी।