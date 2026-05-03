जांच के बिना ही 70 लाख किलो से अधिक घी खरीदा, तिरुपति लड्डू विवाद पर आयोग की रिपोर्ट
रिपोर्ट में दावा किया गया कि विफलता के कारण आपूर्तिकर्ताओं को मिलावटी घी उपलब्ध कराने का मौका मिला, क्योंकि अधिकारियों ने गुणवत्ता की अनदेखी की और वनस्पति वसा की उपस्थिति की पुष्टि करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट को दबा दिया।
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से गठित एक सदस्यीय आयोग ने शनिवार को अहम खुलासा किया। इसने बताया कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल के लिए 70 लाख किलोग्राम से अधिक घी की खरीद अनिवार्य गुणवत्ता जांच के बिना की थी। आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस विफलता के कारण आपूर्तिकर्ताओं को मिलावटी घी उपलब्ध कराने का मौका मिला, क्योंकि अधिकारियों ने गुणवत्ता की अनदेखी की और वनस्पति वसा की उपस्थिति की पुष्टि करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट को दबा दिया।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने टीटीडी को मिलावटी घी की आपूर्ति की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था। रिपोर्ट में व्यवस्थागत प्रशासनिक विफलताओं को मूल कारण बताया गया है, विशेष रूप से नियमों का पालन करने में।
जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया
रिपोर्ट में बताया गया कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए अहम सुरक्षा उपाय धीरे-धीरे कमजोर होते गए। आयोग ने यह भी पाया कि खरीद समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर पूरी समिति या संयोजक की सहमति के बिना मानदंडों में ढील दी। बोली के बाद कीमतों में कमी की इजाजत दी गई और घी की खरीद के लिए बिना जांच-पड़ताल के असामान्य रूप से कम बोलियों को स्वीकार किया।
दूसरी ओर, बेंगलुरु के एक श्रद्धालु ने तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को 95 लाख रुपये मूल्य के सात स्वर्ण पदक दान किए। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक संरक्षक टीटीडी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि एम महादेवाम्मा ने 753 ग्राम वजन के पदक दान किए। श्रद्धालु ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के भीतर रंगनायकुला मंडपम में टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी एम रविचंद्र और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सी वेंकैया चौधरी को पदक भेंट किए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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