ऐतिहासिक संबंध... भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप का गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश

संक्षेप: गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई संदेश दिया है। उन्होंने भारत और अमेरिका के ऐतिहासिक संबंधों को के बारे में बात करते हुए कहा कि यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच में संबंधों को साझा करते हैं।

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया भर के देशों ने बधाई संदेश दिए। इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी शुभकामनाएं आईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का उल्लेख करते हुए भारत और अमेरिका को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया।

अमेरिकी दूतावास की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बधाई संदेश सोशल मीडिया साइट पर साझा किया गया। इस संदेश में ट्रंप ने लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से मैं भारत सरकार और भारत के लोगों को उनके 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं।"

ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। भारतीय आसमान में अमेरिकी निर्मित विमानों को उड़ते देखना अमेरिका और भारत की मजबूत राजनैतिक साझेदारी का शक्तिशाली प्रतीक है।

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच में पिछले गणतंत्र दिवस से लेकर इस गणतंत्र दिवस तक संबंधों में काफी बदलाव आया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है और दोनों देशों के बीच में काफी कहासुनी भी हुई है। इतना ही नहीं ट्रंप ने खुले तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कह दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुले आम कह दिया था कि वह भारत के किसानों के हित में अपने निजी नुकसान की परवाह भी नहीं करेंगे।