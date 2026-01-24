Hindustan Hindi News
'मकसद पूरा हुआ', भारत के खिलाफ 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका; ट्रंप के मंत्री ने दिए संकेत

संक्षेप:

Jan 24, 2026 11:08 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया है कि अमेरिका, भारत पर लगाए गए 25% के 'दंडात्मक टैरिफ' को हटाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि जिस उद्देश्य से यह टैरिफ लगाया गया था, वह अब पूरा हो चुका है। स्कॉट बेसेंट के अनुसार, अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोका जा सके।

बेसेंट ने इसे एक 'बड़ी सफलता' बताया है। उनका कहना है कि इस सख्त कदम के कारण भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है और यह खरीद पूरी तरह से चरमरा गई है। फिलहाल भारत पर 50% टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन अब 25 फीसदी टैरिफ को हटाने के पक्ष में नजर आ रहा है।

प्रतिबंध हटाने का रास्ता साफ

बेसेंट ने अपने बयान में कहा- 'टैरिफ अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें हटाने का एक रास्ता मौजूद है।' इसका अर्थ यह है कि अमेरिका मानता है कि भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति काम कर गई है और अब जब भारत ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है, तो इन आर्थिक प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

यूरोपीय सहयोगियों पर निशाना

इस मुद्दे पर स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों की भी आलोचना की। बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर किसी भी तरह का टैरिफ या जुर्माना लगाने से साफ इनकार कर दिया था। बेसेंट का दावा है कि यूरोप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता साइन करना चाहते हैं और वे भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारत से रिफाइंड एनर्जी खरीदने के लिए यूरोपियनों के कामों को 'बेवकूफी भरा काम' बताया।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
India News Donald Trump Trump tariffs
