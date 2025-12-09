Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsTrump threat to impose fresh rice Tariffs Experts say increased tariffs will hurt US more than India
भारत के चावल पर ट्रंप की बुरी नजर; एक्सपर्ट बोले- खुद का नुकसान होगा, एहसान नहीं कर रहा अमेरिका

संक्षेप:

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा है कि यह बयान चुनाव से पहले अमेरिकी किसानों को लुभाने की रणनीति है। थिंक टैंक ने कहा है कि यह धमकी पॉलिटिक्स है, पॉलिसी नहीं है।

Dec 09, 2025 05:19 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत से आने वाले चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने अमेरिकी किसानों को लुभाने की कोशिश में एक बयान में कहा कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल नहीं डंप करना चाहिए और वह इस मामले से निपट लेंगे।अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान की विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैरिफ बढ़ाने से भारतीय निर्यात पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, उल्टे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय चावल की मांग पूरी तरह उपभोक्ता की पसंद से तय होती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यह ट्रंप सरकार की कोई नीति नहीं है बल्कि उनकी धमकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है।

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने इस मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय और साउथ एशियन व्यंजन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, “भारतीय चावलों का फ्लेवर, टेक्सचर और कलर प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। अमेरिकी चावल इसका विकल्प नहीं हो सकता। हम अमेरिका में चावल डंप नहीं कर रहे, बल्कि बाजार की मांग को पूरा कर रहे हैं।”

देव गर्ग ने आगे कहा कि अमेरिका कम टैरिफ लगाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, “अमेरिका भारत पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मांग खुद बाजार से पैदा होती है। अगर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा, भारत को नहीं।”

नीति नहीं, राजनीति

वहीं ट्रंप के इस टैरिफ बयान को कई एक्सपर्ट राजनीतिक कदम बता रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा है कि यह बयान चुनाव से पहले अमेरिकी किसानों को लुभाने की रणनीति है। थिंक टैंक ने कहा, “यह धमकी पॉलिटिक्स है, पॉलिसी नहीं।” GTRI ने कहा है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाया भी, तो उसका भारतीय निर्यात पर सीमित ही असर होगा, क्योंकि भारत के चावल की मांग वैश्विक स्तर पर मजबूत है, खासकर अमेरिका में। थिंक टैंक ने कहा कि बढ़े हुए दामों का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि वे भारतीय बासमती और प्रीमियम चावल पर निर्भर हैं।

अमेरिका भारतीय चावल का बड़ा बाजार

अमेरिका में भारत के चावल की मांग तेजी से बढ़ी है। IREF के आंकड़ों के मुताबिक 2024–2025 में भारत ने अमेरिका को 274,213.14 MT बासमती चावल निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 337.10 मिलियन डॉलर रही। अमेरिका भारत के बासमती चावल का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। वहीं इसी दौरान गैर-बासमती चावल के 54.64 मिलियन डॉलर मूल्य के 61,341.54 MT चावल अमेरिका को भेजे गए, जो इस श्रेणी में 24वां सबसे बड़ा बाजार है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
