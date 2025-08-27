ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को भी होगा भारी नुकसान, भारत-चीन की दोस्ती से बिगड़ेगा सारा खेल

भारत और चीन के संबंधों की राह औपनिवेशिक काल के बाद के भाईचारे से शुरू होकर आधुनिक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता तक विकसित हुई है। भारत उन पहले देशों में से था जिसने 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।

भारत और चीन के बीच वर्षों से तनावपूर्ण रहे रिश्ते अब अमेरिका के आर्थिक दबाव के कारण नरम होते दिख रहे हैं। पांच साल पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक घातक संघर्ष ने दोनों देशों के संबंधों को खराब कर दिया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीतियों और टैरिफ के कारण भारत और चीन के संबंध सुधरते दिख रहे हैं। इससे भारत को तो नुकसान है ही, लेकिन अमेरिका को भी कम नुकसान नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है इस ऊंचे शुल्कों से झुकने वाला नहीं है।

आपको बता दें कि 2018 के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह चीन का दौरा कर रहे हैं। वे यहां चीनी नेता शी जिनपिंग द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 50% तक का भारी शुल्क लगाया है।

मोदी के साथ, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के नेता इस सप्ताह शी के साथ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह संगठन रूस और चीन द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय सुरक्षा क्लब है, जिसका उद्देश्य वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से आकार देना है। इस कार्यक्रम में भारत की उपस्थिति दोनों एशियाई शक्तियों के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह नई दोस्ती अमेरिका के उन वर्षों के प्रयासों को कमजोर कर सकती है, जिसमें उसने भारत को एक मजबूत और मुखर चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी।

अमेरिका को भुगतने होंगे अंजाम वाशिंगटन के एक थिंक टैंक स्टिमसन सेंटर में चीन कार्यक्रम की निदेशक युन सन के अनुसार, "भारत अब यह दिखावा नहीं कर सकता कि उसे अमेरिका से मजबूत समर्थन मिल रहा है। चीन का मानना है कि अमेरिका द्वारा अपने रुख में बदलाव के कारण भारत को अपनी विदेश नीति को फिर से व्यवस्थित करना होगा और चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे।''

पिछले कई अमेरिकी प्रशासन ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि भारत को खोना अमेरिका के लिए सबसे बुरा नतीजा होगा।