टैरिफ की टेंशन है? पता है जब कलाम ने PMO से कहा था- किसी तरह 10 साल चलवा दो USA का बैन

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ से परेशान भारत को याद करना चाहिए अब्दुल कलाम को, जिन्होंने दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद वाजपेयी के पीएमओ से कहा था कि किसी तरह यह प्रतिबंध 10 साल चलवा दीजिए।

अमेरिका के मतवाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले निर्यात पर दो किस्तों में कुल 50 फीसदी शुल्क (टैरिफ) लगाने से भारत के कई व्यापारिक सेक्टर पर गहरा असर पड़ने की गंभीर आशंका है। नरेंद्र मोदी सरकार इन सेक्टर्स के लिए दूसरे बाजार (देश) की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से परेशान लोगों को पूर्व राष्ट्रपति एपीजी अब्दुल कलाम आजाद की एक बात याद करनी चाहिए। तब पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में चल रही एक बैठक में कलाम ने वहां मौजूद लोगों से कह दिया था कि किसी तरह अमेरिका का प्रतिबंध 10 साल चलवा दीजिए तो भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारक, पत्रकार और अर्थशास्त्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर पीएमओ में चल रही एक बैठक के अंदर कलाम की बातें बताई हैं। एस गुरुमूर्ति नाम से मशहूर भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने बताया कि तब प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे कलाम ने मीटिंग में उनसे कहा- “मिस्टर गुरुमूर्ति, किसी तरह ये करवा दीजिए कि प्रतिबंध अगले 10 साल चलता रहे। नहीं तो हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। हम सोच आयात कर रहे हैं। हम उपकरण आयात कर रहे हैं। हम विचार (आयडिया) आयात कर रहे हैं। सब कुछ आयात कर रहे हैं।”