टैरिफ की टेंशन है? पता है जब कलाम ने PMO से कहा था- किसी तरह 10 साल चलवा दो USA का बैन

Hindi NewsIndia NewsTrump Tariff S Gurumurthy recalls Kalam told PMO to see if somehow USA sanction ban continue 10 year after nuclear test

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ से परेशान भारत को याद करना चाहिए अब्दुल कलाम को, जिन्होंने दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद वाजपेयी के पीएमओ से कहा था कि किसी तरह यह प्रतिबंध 10 साल चलवा दीजिए।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 01:39 PM
अमेरिका के मतवाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले निर्यात पर दो किस्तों में कुल 50 फीसदी शुल्क (टैरिफ) लगाने से भारत के कई व्यापारिक सेक्टर पर गहरा असर पड़ने की गंभीर आशंका है। नरेंद्र मोदी सरकार इन सेक्टर्स के लिए दूसरे बाजार (देश) की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से परेशान लोगों को पूर्व राष्ट्रपति एपीजी अब्दुल कलाम आजाद की एक बात याद करनी चाहिए। तब पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में चल रही एक बैठक में कलाम ने वहां मौजूद लोगों से कह दिया था कि किसी तरह अमेरिका का प्रतिबंध 10 साल चलवा दीजिए तो भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारक, पत्रकार और अर्थशास्त्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर पीएमओ में चल रही एक बैठक के अंदर कलाम की बातें बताई हैं। एस गुरुमूर्ति नाम से मशहूर भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने बताया कि तब प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे कलाम ने मीटिंग में उनसे कहा- “मिस्टर गुरुमूर्ति, किसी तरह ये करवा दीजिए कि प्रतिबंध अगले 10 साल चलता रहे। नहीं तो हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। हम सोच आयात कर रहे हैं। हम उपकरण आयात कर रहे हैं। हम विचार (आयडिया) आयात कर रहे हैं। सब कुछ आयात कर रहे हैं।”

गुरुमूर्ति ने इसी मसले पर वित्त मंत्रालय में एक दूसरी बैठक की चर्चा करते हुए बताया कि तब के वित्त सचिव को उन्होंने यह कहते सुना कि इस सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। उन्होंने बताया- “सब खामोश थे। किसी को पता नहीं था कि क्या किया जाए। सिर्फ एक आदमी एनके सिंह आगे आए और कहा कि इससे (परमाणु परीक्षण) दुनिया भर में बसे भारतीय नागरिकों में राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक सभ्यता की बहुत बड़ी भावना पैदा हुई है। यह वापसी (रिकवरी) की शुरुआत का बिन्दु है। हमें 5 बिलियन डॉलर का भारत विकास बॉन्ड जारी करना चाहिए। तब का 5 बिलियन डॉलर आज का 100 बिलियन डॉलर है। … हमें 6.20 बिलियन डॉलर मिले।”

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है, जो आत्मनिर्भर भारत की नींव बन सकता है। ट्रंप के टैरिफ का भारत की सड़कों पर व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है। व्यापारी सरकार से अमेरिका से आने वाली चीजों पर जवाबी टैरिफ लगाने की मांग कर रहे हैं और देश के लोगों से अमेरिकी कंपनियों के सामान का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं।

बता दें कि ट्रंप ने कई तरह के अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे रूस से भारत द्वारा कच्चा तेल खरीदने को यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भारत पर 7 अगस्त 2025 से 25 फीसदी और फिर 27 अगस्त से 25 और कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। ट्रंप के टैरिफ का असर भारत के कपड़ा, जेम्स, ज्वैलरी, फुटवियर, लेदर, केमिकल, झींगा मछली जैसे सेक्टर पर पड़ने की आशंका है। एक अनुमान है कि अगर यह टैरिफ एक साल तक बना रहा और वैकल्पिक बाजार ना मिला तो भारत में करीब 20 लाख लोगों के रोजगार पर संकट पैदा हो सकता है। जीडीपी बढ़ने में आधा से पौने फीसदी तक की कमी आ सकती है।

ट्रंप के बड़बोलेपन और उतावलेपन का असर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर भी हो रहा है। कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत चीन की तरफ झुकता दिख रहा है, जिससे अमेरिकी की बेचैनी बढ़नी तय है। हालांकि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कुछ समय दिया है।