ईरान से ट्रेड करने वालों पर ट्रंप टैरिफ की कितनी मार? भारत के लिए क्यों यह बेअसर; जानें

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन इसका भारत पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय कंपनियां और बैंक ईरान पर लगाए गए OFAC प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन इसका भारत पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय कंपनियां और बैंक ईरान पर लगाए गए अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। भारत केवल उन क्षेत्रों में व्यापार कर रहा है जो प्रतिबंधों से मुक्त हैं, जैसे मानवीय जरूरतों से जुड़े खाद्य पदार्थ और दवाइयां। इसलिए भारत पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की कोई आशंका नहीं है।

गौरतलब है कि भारत पहले से ही अमेरिका पर 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहा है, इसलिए यह अतिरिक्त 25 प्रतिशत का बोझ नहीं बढ़ेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ईरान के साथ अधिकांश व्यापार मानवीय प्रकृति का है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। इसलिए इस नए टैरिफ का भारत पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बता दें कि 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में भारत-ईरान का कुल व्यापार 1.68 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से 1.24 अरब डॉलर का निर्यात शामिल था। भारत से ईरान को प्रमुख निर्यात उत्पादों में चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम रेशे, विद्युत मशीनरी और कृत्रिम आभूषण शामिल हैं। वहीं प्रमुख आयात में सूखे मेवे, अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन और कांच के बर्तन हैं।

इसके अलावा भारत-ईरान संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चाबहार बंदरगाह का संयुक्त विकास है, जो सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और दोनों देशों के बीच संपर्क एवं व्यापार को बढ़ावा दे रहा है।