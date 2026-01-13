Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsTrump tariff on countries trading with Iran will not affect India Know Reason
ईरान से ट्रेड करने वालों पर ट्रंप टैरिफ की कितनी मार? भारत के लिए क्यों यह बेअसर; जानें

ईरान से ट्रेड करने वालों पर ट्रंप टैरिफ की कितनी मार? भारत के लिए क्यों यह बेअसर; जानें

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन इसका भारत पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय कंपनियां और बैंक ईरान पर लगाए गए OFAC प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

Jan 13, 2026 08:29 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन इसका भारत पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय कंपनियां और बैंक ईरान पर लगाए गए अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। भारत केवल उन क्षेत्रों में व्यापार कर रहा है जो प्रतिबंधों से मुक्त हैं, जैसे मानवीय जरूरतों से जुड़े खाद्य पदार्थ और दवाइयां। इसलिए भारत पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की कोई आशंका नहीं है।

गौरतलब है कि भारत पहले से ही अमेरिका पर 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहा है, इसलिए यह अतिरिक्त 25 प्रतिशत का बोझ नहीं बढ़ेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ईरान के साथ अधिकांश व्यापार मानवीय प्रकृति का है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। इसलिए इस नए टैरिफ का भारत पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बता दें कि 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में भारत-ईरान का कुल व्यापार 1.68 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से 1.24 अरब डॉलर का निर्यात शामिल था। भारत से ईरान को प्रमुख निर्यात उत्पादों में चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम रेशे, विद्युत मशीनरी और कृत्रिम आभूषण शामिल हैं। वहीं प्रमुख आयात में सूखे मेवे, अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन और कांच के बर्तन हैं।

इसके अलावा भारत-ईरान संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चाबहार बंदरगाह का संयुक्त विकास है, जो सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और दोनों देशों के बीच संपर्क एवं व्यापार को बढ़ावा दे रहा है।

2024-25 में भारत का ईरान को निर्यात 1.55 प्रतिशत बढ़कर 1.24 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 29.32 प्रतिशत घटकर 44.183 करोड़ डॉलर रह गया। गौरतलब है कि ईरान के प्रमुख आयात साझेदारों में यूएई (21 अरब डॉलर, 30%), चीन (17 अरब डॉलर, 26%), तुर्की (11 अरब डॉलर, 16%) और यूरोपीय संघ (6 अरब डॉलर, 9%) शामिल हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
