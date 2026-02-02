Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsTrump speaks to PM Modi, announces trade deal with India charge tariffs 18 percent
भारत को अब सिर्फ 18% देने होंगे टैरिफ, PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का ऐलान

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ‘मोदी जी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण, उनके अनुरोध पर, हमने तत्काल प्रभाव से US और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनाई। अमेरिका अब भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा।’

Feb 02, 2026 11:09 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अब भारत पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी जी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण व उनकी अपील पर, हमने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनाई। इसके तहत टैरिफ कम करने का फैसला लिया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, ‘भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करके मुझे बहुत सम्मान की अनुभूति हुई। वे मेरे सबसे बड़े दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद करने और इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में तेल खरीदने पर सहमति जताई, साथ ही संभावित रूप से वेनेजुएला से भी। यह कदम यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद करेगा, जहां हर सप्ताह हजारों लोग मारे जा रहे हैं।’

डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके आगे लिखा, ‘मोदी जी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण व उनकी अपील पर, हमने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनाई। अमेरिका अब भारत पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 'बाय अमेरिकन' नीति को बहुत उच्च स्तर पर अपनाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद शामिल है। भारत के साथ हमारा अद्भुत संबंध आगे और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे दो लोग हैं जो काम करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
PM Modi Donald Trump Trump tariffs
