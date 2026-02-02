भारत को अब सिर्फ 18% देने होंगे टैरिफ, PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का ऐलान

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ‘मोदी जी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण, उनके अनुरोध पर, हमने तत्काल प्रभाव से US और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनाई। अमेरिका अब भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा।’

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अब भारत पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी जी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण व उनकी अपील पर, हमने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनाई। इसके तहत टैरिफ कम करने का फैसला लिया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, ‘भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करके मुझे बहुत सम्मान की अनुभूति हुई। वे मेरे सबसे बड़े दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद करने और इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में तेल खरीदने पर सहमति जताई, साथ ही संभावित रूप से वेनेजुएला से भी। यह कदम यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद करेगा, जहां हर सप्ताह हजारों लोग मारे जा रहे हैं।’