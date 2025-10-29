Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTrump says PM makes him go woah is this the same man Modi nicest looking killer
VIDEO: 'क्या ये वही इंसान है...', ट्रंप ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल

VIDEO: 'क्या ये वही इंसान है...', ट्रंप ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल

संक्षेप: यह बयान दक्षिण कोरिया में ट्रंप के उस संबोधन का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया। ट्रंप सियोल पहुंचे, जहां वे जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं।

Wed, 29 Oct 2025 12:33 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से पहले दिए गए एक भाषण में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘नाइस लुकिंग मैन’ यानी ‘सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति’ बताया जिन्हें देखकर लगता है जैसे ‘आपके पिता हों’, लेकिन साथ ही उन्हें ‘किलर’ यानी कठोर और मजबूत नेता करार दिया।

ट्रंप ने अपने भाषण में भारत-पाकिस्तान तनाव का जिक्र करते हुए कहा, ‘अगर आप भारत और पाकिस्तान की बात करें, तो मैं भारत के साथ व्यापार सौदा कर रहा था। मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत सम्मान और प्यार है। वे दोनों एक-दूसरे पर हमला करने की तैयारी में थे। मैंने दोनों देशों के नेतृत्व को कहा कि अगर वे लड़ते रहेंगे, तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा।’ ट्रंप ने दावा किया कि उनकी इस मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम हो गया था, हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज किया है।

इसी दौरान मोदी की छवि का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, 'वह सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं, आपको लगेगा कि जैसे वे आपके पिता हैं। लेकिन वे किलर हैं। मोदी ने एक बार कहा था कि 'नहीं, हम लड़ेंगे।' मैंने कहा, ‘वोह, क्या ये वही इंसान है जिसे मैं जानता हूं?’ ट्रंप ने मोदी को अपना "अच्छा दोस्त" बताते हुए कहा कि उनकी दोस्ती बहुत मजबूत है।

यह बयान दक्षिण कोरिया में ट्रंप के उस संबोधन का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया। ट्रंप बुधवार को सियोल पहुंचे, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई विश्व नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चाएं तेज

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता जारी है। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिनमें से 25% टैरिफ अगस्त से लागू किए गए हैं। ये अतिरिक्त टैरिफ भारत के रूस से तेल आयात को लेकर लगाए गए हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति का बचाव करते हुए कहा है कि उसकी तेल खरीद पूरी तरह बाज़ार की परिस्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं पर आधारित है, किसी भू-राजनीतिक दबाव पर नहीं। भारत का कहना है कि सस्ती ऊर्जा उसकी जनता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है।

ट्रंप के बदलते बयान

ट्रंप का यह नया बयान उनके हालिया बयानों से काफी अलग है। इसी सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने वाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी को ‘ग्रेट पर्सन’ और ‘ग्रेट फ्रेंड’ बताया था। उन्होंने कहा था, ‘मैं भारत के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंने आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हमारी बातचीत शानदार रही। वो एक बेहतरीन व्यक्ति हैं और सालों से मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं।’ ट्रंप ने बताया था कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा का मुख्य विषय व्यापार था।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Donald Trump PM Modi Viral Video
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।