बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की थी। हालांकि अभी इसकी याल्टा से तुलना जल्दबाजी होगी।

दुनिया की राजनीति में 19 नवंबर, 2026 की तारीख एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम की गवाह बनने जा रही है। चीन के शेनझेन शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बैठक करेंगे। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक होगी।

यह त्रिपक्षीय शिखर बैठक ऐसे समय में होगी जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संघर्ष, अमेरिका-चीन व्यापार प्रतिस्पर्धा और परमाणु हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, इस मुलाकात के दूरगामी परिणामों पर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने बैठक को बदलते वैश्विक आर्डर का संकेत बताते हुए कहा, भारत को भी अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने और अपने रुख में लचीलापन लाने की जरूरत है। हालांकि, बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि तीनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और परमाणु हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दों के अलावा ईरान मसले पर मतभेद हैं। चीन अमेरिकी और रूसी परमाणु हथियारों के बराबर पहुंचने से पहले त्रिपक्षीय परमाणु वार्ता में शामिल होने को लेकर सहज नहीं है। इसलिए बैठक से किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी।

नई वैश्विक धुरी की आशंका बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की थी। हालांकि, शेनझेन बैठक को सीधे दूसरे याल्टा सम्मेलन का नाम देना जल्दबाजी होगी। इस बैठक पर भारत की भी निगाह होगी क्योंकि तीनों देशों से संबंध हैं।

भारत का अगला कदम अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक से पहले 17 नवंबर को मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक भी महत्वपूर्ण है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी प्रस्तावित है। दिलचस्प यह है कि शेनझेन में तीन महाशक्तियों की बैठक से पहले क्वाड नेताओं का मिलना हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती कूटनीति को दर्शाता है। हालांकि, पूर्व विदेश सचिव क्वाड से संतुष्ट नहीं हैं।

तीनों देशों से जुड़ी चुनौतियां-

चीन की बढ़ती वैश्विक हैसियत चीन खुद को अमेरिका-रूस के समान वैश्विक शक्ति बनना चाहता है। क्षेत्र में भारत के लिए चुनौती है। अमेरिका-चीन के बीच किसी बड़ी सहमति से भारत के हिंद-प्रशांत हित प्रभावित हो सकते हैं।

भारत-रूस संबंधों का नया समीकरण इधर भारत, रूस के मजबूत रिश्ते हैं। लेकिन रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता भारत के लिए चिंता है। अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार से भारत को लाभ मिल सकता है और रूस पर चीन का प्रभाव कम हो सकता है।

अमेरिका की बदलती विदेश नीति भारत-अमेरिका रक्षा संबंध सुधरे हैं। पर ट्रंप की लेन-देन वाली कूटनीति ने अनिश्चितता बढ़ाई है। रूस और चीन से अमेरिकी नजदीकी से भारत को रणनीति बदलनी पड़ सकती है।

बैठक क्यों अहम? अमेरिका के लिए यह बैठक रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर हो सकती है। ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती और भविष्य में हथियार नियंत्रण समझौते की संभावनाओं पर बातचीत करना चाहते हैं।

रूस के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी महाशक्ति की हैसियत को फिर स्थापित करने का अवसर है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के साथ टकराव के बीच पुतिन का दोनों के साथ एक मंच साझा करना मॉस्को के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी।