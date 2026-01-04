Hindustan Hindi News
चीन, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, डोनाल्ड ट्रंप की इस लिस्ट में नहीं है भारत का नाम

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सूची जारी की है जिसमें उन्होंने उन देशों के नाम लिखे हैं जिनके प्रवासियों को अमेरिका में मदद दी जाती है। हालांकि इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। जबकि अमेरिका में रहने वाले एशियाई लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं।

Jan 04, 2026 09:56 pm IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक लिस्ट जारी की है जिनमें उन देशों के नाम हैं जहां से आने वाले प्रवासियों की अमेरिकी सरकार मदद कर रही है औऱ उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। 120 देशों की लिस्ट में भारत के कई पड़ोसियों के नाम हैं लेकिन भारत का नाम नहीं है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, भूटान, नेपाल चीन और बांग्लादेश का नाम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह चार्ट अपने ट्रुथ सोशल प्लैटफॉर्म पर शेयर किया है। इस लिस्ट में बताया गया है कि कौन से देश के प्रवासियों को कितने पर्सेंट मदद दी जा रही है।

चार्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 54.8 फीसदी प्रवासियों को अमेरिकी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 40.2 फीसदी, नेपाल के 34.8 फीसदी और चीन के 32.9 फीसदी लोगों को मदद दी जाती है। इजरायल के 25 फीसदी, यूक्रेन के 42 फीसदी प्रवासियों को सुविधा मिलती है। एशिया के अन्य 38 फीसदी प्रवासियों को भी मदद देने की बात कही गई है। इसमें किसी देश का नाम नहीं बताया गया है।

प्यू रिसर्ट सेंटर की रिपोर्ट की मानें तो अमेरिका मे रहने वाले एशियाई प्रवासियों में भारत का नाम दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले कुल एशियाई प्रवासियों में 21 फीसदी भारतीय ही हैं। वहीं 2023 में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की मीडियन वार्षिक आय 151,200 डॉलर थी। अमेरिका में ही पैदा हुआ भारतीय मूल के लोगों की इनकम से ज्यादा यहां आकर रहने वाले भारतीय प्रवासियों की इनकम थी। अमेरिका में रहने वाले एशियाई लोगों की औसत वार्षिक आय 52400 डॉलर थी जबकि भारतीयों की आय 85300 थी।

बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद इमिग्रेशन के नियम बहुत सख्त हो गए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट भी किया गया है। वहीं एच-1बी वीजा के नियमों भी सख्त कर दिया गया है। अमेरिका में एच-1बी वीजा पर बड़ी संख्या में भारतीय नौकरी के लिए जाते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ भी लगाया है। दोनों देशों के बीच अब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है।

