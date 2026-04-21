अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता को बड़ा झटका, '90% महिलाएं...' के फेर में फंसे पप्पू यादव, टॉप-5

Top News Today: पप्पू यादव ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बिना 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें तीन दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

Top News Today: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली और स्वभाव को लेकर आम नागरिकों में चिंता बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स और इप्सोस के संयुक्त सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश की बड़ी आबादी ट्रंप के स्वभाव और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठा रही है। सर्वे के अनुसार, 62 प्रतिशत अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से नाखुश हैं। दूसरी ओर, बिहार में सियासी बवाल मच गया है। पप्पू यादव ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बिना 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें तीन दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता को बड़ा झटका! अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली और व्यक्तिगत स्वभाव को लेकर नागरिकों में चिंता बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स और इप्सोस के हालिया संयुक्त सर्वे में खुलासा हुआ है कि 62 प्रतिशत अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से नाखुश हैं। इनमें उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्य भी शामिल हैं, जो उनके स्वभाव और फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, ट्रंप की कुल अप्रूवल रेटिंग 36 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। सर्वे में कई लोगों ने ट्रंप को उम्र के साथ ज्यादा अनियमित और अस्थिर बताते हुए चिंता जताई है। पढ़ें पूरी खबर...

नेताओं के कमरे में गए बिना 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकतीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक विवादास्पद बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। सांसद ने दावा किया कि बिना नेताओं के कमरे में गए 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और सांसद को नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में महिलाओं के शोषण में राजनेता सबसे आगे हैं। उन्होंने अमेरिका से लेकर भारत तक नेताओं पर महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि रखने का आरोप लगाया। सांसद ने घर, दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और सदन तक महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और घरेलू हिंसा का मुद्दा भी उठाया। पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया 'आतंकवादी' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' बताकर विवाद खड़ा कर दिया। तमिलनाडु में AIADMK के भाजपा के साथ गठबंधन की आलोचना करते हुए खरगे ने कहा कि अन्नादुरई की तस्वीर लगाने वाले AIADMK वाले मोदी जैसे 'आतंकवादी' के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। खरगे ने कहा कि उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। उनके साथ जुड़ना लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम है।" बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन बयान ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। पढ़ें पूरी खबर...

मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा; सपा लाएगी प्राइवेट मेंबर बिल महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में बिल का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं है। अब सपा ने घोषणा की है कि वह संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी, जिसमें महिला आरक्षण के तहत मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा देने और उनकी सीटें अलग से आरक्षित करने की मांग रखी जाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी का यह कदम महिला आरक्षण पर चल रही बहस को नया मोड़ दे सकता है। पढ़ें पूरी खबर...