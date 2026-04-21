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अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता को बड़ा झटका, '90% महिलाएं...' के फेर में फंसे पप्पू यादव, टॉप-5

Apr 21, 2026 06:53 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Top News Today: पप्पू यादव ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बिना 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें तीन दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता को बड़ा झटका, '90% महिलाएं...' के फेर में फंसे पप्पू यादव, टॉप-5

Top News Today: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली और स्वभाव को लेकर आम नागरिकों में चिंता बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स और इप्सोस के संयुक्त सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश की बड़ी आबादी ट्रंप के स्वभाव और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठा रही है। सर्वे के अनुसार, 62 प्रतिशत अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से नाखुश हैं। दूसरी ओर, बिहार में सियासी बवाल मच गया है। पप्पू यादव ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बिना 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें तीन दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता को बड़ा झटका!

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली और व्यक्तिगत स्वभाव को लेकर नागरिकों में चिंता बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स और इप्सोस के हालिया संयुक्त सर्वे में खुलासा हुआ है कि 62 प्रतिशत अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से नाखुश हैं। इनमें उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्य भी शामिल हैं, जो उनके स्वभाव और फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, ट्रंप की कुल अप्रूवल रेटिंग 36 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। सर्वे में कई लोगों ने ट्रंप को उम्र के साथ ज्यादा अनियमित और अस्थिर बताते हुए चिंता जताई है। पढ़ें पूरी खबर...

नेताओं के कमरे में गए बिना 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकतीं

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक विवादास्पद बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। सांसद ने दावा किया कि बिना नेताओं के कमरे में गए 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और सांसद को नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में महिलाओं के शोषण में राजनेता सबसे आगे हैं। उन्होंने अमेरिका से लेकर भारत तक नेताओं पर महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि रखने का आरोप लगाया। सांसद ने घर, दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और सदन तक महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और घरेलू हिंसा का मुद्दा भी उठाया। पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया 'आतंकवादी'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' बताकर विवाद खड़ा कर दिया। तमिलनाडु में AIADMK के भाजपा के साथ गठबंधन की आलोचना करते हुए खरगे ने कहा कि अन्नादुरई की तस्वीर लगाने वाले AIADMK वाले मोदी जैसे 'आतंकवादी' के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। खरगे ने कहा कि उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। उनके साथ जुड़ना लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम है।" बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन बयान ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। पढ़ें पूरी खबर...

मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा; सपा लाएगी प्राइवेट मेंबर बिल

महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में बिल का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं है। अब सपा ने घोषणा की है कि वह संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी, जिसमें महिला आरक्षण के तहत मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा देने और उनकी सीटें अलग से आरक्षित करने की मांग रखी जाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी का यह कदम महिला आरक्षण पर चल रही बहस को नया मोड़ दे सकता है। पढ़ें पूरी खबर...

डोनाल्ड ट्रंप खुद जा सकते हैं पाकिस्तान

अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर समाप्त होने की कगार पर है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता अटक गई है, जबकि पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, समझौते पर संकट गहराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जा सकते हैं या वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। एक पाकिस्तानी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि बातचीत आगे बढ़ रही है और कल (बुधवार) के लिए बैठक तय है। अगर समझौता होता है तो ट्रंप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। फिलहाल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाने की तैयारी में है, लेकिन ईरान की ओर से अभी कोई स्पष्ट सहमति नहीं मिली है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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