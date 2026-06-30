'मोदी जाग गए होंगे', सुबह 6 बजे ही कॉल करने लगे थे ट्रंप; अमेरिकी दूत ने सुनाया किस्सा

USISPF समिट में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पक्की दोस्ती का मजेदार किस्सा शेयर किया। जानिए कैसे ट्रंप ने सुबह 6 बजे ही पीएम मोदी को फोन लगाने का आदेश दे दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती अक्सर वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहती है। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दोनों नेताओं की इसी गहरी और अनौपचारिक बॉन्डिंग से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प वाकया साझा किया है। सर्जियो गोर USISPF यानी यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट 2026 में बोल रहे थे।

मियामी UFC इवेंट का वह दिलचस्प किस्सा राजदूत सर्जियो गोर ने समिट में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कुछ महीने पुरानी एक घटना का जिक्र किया, जब वह मियामी में एक UFC (अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप) इवेंट के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैकस्टेज बैठे थे।

गोर ने उस वाकये को याद करते हुए बताया, "हम बैकस्टेज बैठे थे और अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे कहा, 'चलो, प्रधानमंत्री (मोदी) को फोन लगाते हैं।' मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, 'सर, भारत में अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे।' इस पर ट्रंप का तुरंत जवाब आया- 'वह जाग गए होंगे, वह बिल्कुल मेरी तरह हैं, वह सोते नहीं हैं।'"

जब मंच पर चले गए राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी दूत ने आगे बताया कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद उन्होंने पीएम मोदी से संपर्क साधने की कोशिश शुरू कर दी। गोर के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली में अधिकारियों (विनय और अन्य) को फोन मिलाया। हालांकि, जब तक भारतीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित हो पाता, तब तक ट्रंप का नाम अनाउंस हो चुका था और वह मंच पर जा चुके थे। समयाभाव के कारण दोनों नेताओं की यह कॉल अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दी गई।

"सच्चे दोस्तों को 6 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता" सर्जियो गोर ने इस वाकये के पीछे छिपे असली कूटनीतिक संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि ट्रंप पीएम मोदी को किस स्तर का दोस्त मानते हैं। उन्होंने इस रिश्ते की अहमियत बताते हुए कहा कि "जब आप किसी के सच्चे दोस्त होते हैं, तो हर चीज पहले से तय या शेड्यूल करने की जरूरत नहीं होती। आप बस फोन उठाते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हैं।"

गोर के मुताबिक, बाकी दुनिया के कई नेताओं के साथ चीजें पहले से तय करनी पड़ती हैं, लेकिन पीएम मोदी के साथ ट्रंप को बात करने के लिए 6 हफ्ते पहले दोपहर 2 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स करने की जरूरत महसूस नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप की पीएम मोदी के साथ ये दोस्ती उनके पहले कार्यकाल से जुड़ी हुई है और वह भारत से जुड़ी अपनी यादों को बहुत सम्मान देते हैं।

अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत-अमेरिका रिश्तों को लेकर कई अहम जानकारियां शेयर की हैं। 'IX USISPF लीडरशिप समिट 2026' के दौरान समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से अपने देश में स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है।

अमेरिकी राजदूत ने बताया कि हाल ही में जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 से 26 मई के बीच भारत दौरे पर आए थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का आधिकारिक न्योता दिया था।

इसके अलावा, इस साल के अंत में 14-15 दिसंबर 2026 को अमेरिका के मियामी (फ्लोरिडा) में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। 2009 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका G20 की मेजबानी कर रहा है, और इस बड़े कार्यक्रम के लिए भी पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे।

जल्द हो सकता है बड़ा व्यापारिक समझौता सर्जियो गोर ने एक बहुत ही सकारात्मक खबर दी है कि भारत और अमेरिका के बीच एक 'अंतरिम व्यापार समझौते' पर तेजी से बातचीत चल रही है। हालांकि इस समझौते में हजारों अलग-अलग उत्पाद और नियम शामिल हैं, जिनकी कानूनी जांच करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन बातचीत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राजदूत ग्रीर इस पर करीब से काम कर रहे हैं और जल्द ही इसके पूरा होने की पूरी उम्मीद है।

जब राजदूत से यह पूछा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर भारत कब आ सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस साल होने वाले मध्यावधि चुनावों के कारण यह अभी संभव नहीं है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि अगले साल (2027 में) डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा हो सकता है और अमेरिका भी चाहता है कि यह दौरा जल्द से जल्द हो।