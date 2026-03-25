ईरान नीति पर घर में घिरे ट्रंप, अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर IRGC ने दागीं क्रूज मिसाइलें; टॉप-5
Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। 59 फीसदी अमेरिकियों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान मामले पर हद पार कर गए हैं। दूसरी ओर ईरानी सेना ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं।
Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। 59 फीसदी अमेरिकियों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान मामले पर हद पार कर गए हैं। दूसरी ओर ईरानी सेना ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइलें समुद्र की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जब भी यह स्ट्राइक ग्रुप उनके रेंज में आएगा तो और मिसाइलें दागी जाएंगी। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...
ईरान नीति पर घिरे ट्रंप, 59 प्रतिशत अमेरिकियों का कहा कार्रवाई हद पार
मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं, लेकिन स्वदेश में उनकी नीति पर भारी विरोध जताया जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के ताजा सर्वेक्षण में 59 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अत्यधिक हो गई है। साथ ही, बढ़ती पेट्रोल कीमतों और ईंधन खर्च को लेकर आम नागरिकों में गहरी चिंता व्याप्त है। ट्रंप का दावा है कि ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी कोई ठोस संभावना नजर नहीं आ रही है। पढ़ें पूरी खबर...
पाकिस्तान ईंधन संकट में फंसा, तेल कीमतें अनफ्रीज होने की आशंका
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में पाकिस्तान शांतिपूर्ण समाधान का बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संघर्ष के गंभीर आर्थिक परिणाम पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर लगी मूल्य पाबंदी हटाने (अनफ्रीज) पर गंभीरता से विचार कर रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण वार्ता की मेजबानी करने को पूरी तरह तैयार है। पढ़ें पूरी खबर...
मिडिल ईस्ट तनाव का असर, अब खाने का तेल भी महंगा
मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-ईरान संघर्ष का असर अब भारतीय घरों तक पहुंचने लगा है। एलपीजी संकट के अलावा किचन की अनिवार्य वस्तु खाने का तेल भी महंगा हो रहा है। पूड़ी, पराठा, समोसा, जलेबी से लेकर रोजमर्रा की सब्जी बनाने तक तेल का इस्तेमाल होता है। तेल की कीमतों में वृद्धि सीधे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। पढ़ें पूरी खबर...
अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागीं क्रूज मिसाइलें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले कुछ दिनों के लिए रोक दिए हों, लेकिन तेहरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि बुधवार को उसने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागीं। ईरानी सेना ने सरकारी टीवी पर जारी बयान में अमेरिका को चेतावनी दी कि जब यह स्ट्राइक ग्रुप उनके रेंज में आएगा तो और मिसाइलें दागी जाएंगी। पढ़ें पूरी खबर...
तीन महीने में PNG कनेक्शन करा लें, वरना LPG सिलेंडर घर नहीं आएगा
पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इसका उपयोग न करने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। सरकार ने सख्त आदेश जारी कर यह जानकारी दी है। यह कदम गैस नेटवर्क के विस्तार को तेज करने और एक ईंधन पर निर्भरता कम करने के मकसद से उठाया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के बीच सरकार घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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