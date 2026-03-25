ईरान नीति पर घर में घिरे ट्रंप, अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर IRGC ने दागीं क्रूज मिसाइलें; टॉप-5

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। 59 फीसदी अमेरिकियों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान मामले पर हद पार कर गए हैं। दूसरी ओर ईरानी सेना ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं।

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। 59 फीसदी अमेरिकियों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान मामले पर हद पार कर गए हैं। दूसरी ओर ईरानी सेना ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइलें समुद्र की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जब भी यह स्ट्राइक ग्रुप उनके रेंज में आएगा तो और मिसाइलें दागी जाएंगी। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ईरान नीति पर घिरे ट्रंप, 59 प्रतिशत अमेरिकियों का कहा कार्रवाई हद पार मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं, लेकिन स्वदेश में उनकी नीति पर भारी विरोध जताया जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के ताजा सर्वेक्षण में 59 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अत्यधिक हो गई है। साथ ही, बढ़ती पेट्रोल कीमतों और ईंधन खर्च को लेकर आम नागरिकों में गहरी चिंता व्याप्त है। ट्रंप का दावा है कि ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी कोई ठोस संभावना नजर नहीं आ रही है। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान ईंधन संकट में फंसा, तेल कीमतें अनफ्रीज होने की आशंका अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में पाकिस्तान शांतिपूर्ण समाधान का बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संघर्ष के गंभीर आर्थिक परिणाम पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर लगी मूल्य पाबंदी हटाने (अनफ्रीज) पर गंभीरता से विचार कर रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण वार्ता की मेजबानी करने को पूरी तरह तैयार है। पढ़ें पूरी खबर...

मिडिल ईस्ट तनाव का असर, अब खाने का तेल भी महंगा मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-ईरान संघर्ष का असर अब भारतीय घरों तक पहुंचने लगा है। एलपीजी संकट के अलावा किचन की अनिवार्य वस्तु खाने का तेल भी महंगा हो रहा है। पूड़ी, पराठा, समोसा, जलेबी से लेकर रोजमर्रा की सब्जी बनाने तक तेल का इस्तेमाल होता है। तेल की कीमतों में वृद्धि सीधे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागीं क्रूज मिसाइलें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले कुछ दिनों के लिए रोक दिए हों, लेकिन तेहरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि बुधवार को उसने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागीं। ईरानी सेना ने सरकारी टीवी पर जारी बयान में अमेरिका को चेतावनी दी कि जब यह स्ट्राइक ग्रुप उनके रेंज में आएगा तो और मिसाइलें दागी जाएंगी। पढ़ें पूरी खबर...