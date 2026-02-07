Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newstrump admin india map pok aksai chin India Part trade agreement
पूरा जम्मू-कश्मीर और अक्साई चिन भारत का है, ट्रेड डील के साथ US ने जारी किया अखंड भारत का नक्शा

पूरा जम्मू-कश्मीर और अक्साई चिन भारत का है, ट्रेड डील के साथ US ने जारी किया अखंड भारत का नक्शा

संक्षेप:

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बीच ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा नक्शा जारी किया जिसने सबको चौंका दिया। इस नक्शे में न केवल POK, बल्कि अक्साई चिन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। जानें इस 'मैप डिप्लोमेसी' के पीछे के मायने।

Feb 07, 2026 12:00 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच शनिवार को हुए अंतरिम व्यापार समझौते की चर्चा जितनी इसके आर्थिक पहलुओं को लेकर है, उससे कहीं अधिक चर्चा अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी किए गए भारत के एक नक्शे (Map) को लेकर हो रही है। ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने न केवल सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, बल्कि कूटनीतिक गलियारों में भी बड़े संकेत दे दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नक्शे में क्या है खास?

अमूमन अंतरराष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में जम्मू-कश्मीर के विवादित हिस्सों को अलग रंग या 'डॉटेड लाइन्स' से दिखाया जाता है। लेकिन इस बार यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के कार्यालय द्वारा जारी नक्शे ने सबको चौंका दिया:

संपूर्ण जम्मू-कश्मीर: नक्शे में पूरे जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया गया है। इसमें पीओके (POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) को भी भारतीय सीमा के भीतर दर्शाया गया है।

अक्साई चिन भी शामिल: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नक्शे में अक्साई चिन को भी भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जिस पर वर्तमान में चीन का कब्जा है और वह इसे अपना क्षेत्र बताता है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

जैसे ही व्यापार समझौते के विवरण के साथ यह नक्शा सार्वजनिक हुआ, यह इंटरनेट पर वायरल हो गया। भारतीय सोशल मीडिया यूज़र्स इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यह अमेरिका द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता को दी गई अब तक की सबसे स्पष्ट मान्यता है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापारिक बातचीत के बीच इस तरह का नक्शा जारी करना महज कोई 'तकनीकी गलती' नहीं हो सकती, बल्कि यह चीन और पाकिस्तान को दिया गया एक कड़ा संदेश हो सकता है।

इस कदम के क्या मायने हैं?

अमेरिका के इस कदम को कई नजरियों से देखा जा रहा है। यह दर्शाता है कि रक्षा के साथ-साथ अब व्यापारिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी अमेरिका, भारत के रुख के करीब आ रहा है। अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाकर ट्रंप प्रशासन ने ड्रैगन को स्पष्ट संकेत दिया है कि वह क्षेत्रीय विवादों में भारत के दावे का समर्थन करता है। पीओके को भारत के नक्शे में शामिल करना पाकिस्तान के उस नैरेटिव को कमजोर करता है जिसे वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहता है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
India News India US trade deal pakbara अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।