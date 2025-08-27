भारत पर आज से ट्रंप का 50% टैरिफ लागू; किस सेक्टर पर सबसे अधिक असर, कौन है सेफ

ट्रंप प्रशासन ने यह शुल्क दो चरणों में लगाया है। ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत 25% टैरिफ जुलाई 2025 से लागू की गई है। वहीं, अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू की गई है।

अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले माल पर बुधवार से 50% तक के टैरिफ लागू किए जाने के बाद भारत के परिधान, वस्त्र, रत्न-आभूषण, झींगा, कालीन और फर्नीचर जैसे श्रम प्रधान और कम मार्जिन वाले उद्योग पर असर पड़ सकता है। ट्रेड थिंक-टैंक Global Trade Research Initiative (GTRI) का अनुमान है कि 2025-26 में भारत का अमेरिका को माल निर्यात लगभग 43% घटकर 87 अरब डॉलर से 49.6 अरब डॉलर पर आ सकता है। इनमें से लगभग दो-तिहाई निर्यात मूल्य पर 50% शुल्क लगेगा।

ट्रंप प्रशासन ने यह शुल्क दो चरणों में लगाया है। ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत 25% टैरिफ जुलाई 2025 से लागू की गई है। वहीं, अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू की गई है। भारत के द्वारा रूस से तेल और डिफेंस डील जारी रखने की वजह से यह कार्रवाई की है।

कौन-कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे? टेक्सटाइल और परिधान – निर्यात का 30% हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है। 50% टैरिफ से प्रतिस्पर्धा खत्म होने की संभावना है।

रत्न व आभूषण – 10 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगी। हजारों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी।

झींगा– 48% बिक्री अमेरिका में होती है। 50 प्रतिशत टैरिफ लगने के बाद इसके दाम बढ़ जाएंगे।

होम टेक्सटाइल और कालीन – होम टेक्सटाइल का 60% और कालीन का 50% निर्यात अमेरिका को जाता है। इनकी भी बिक्री घटने का अंदेशा है।

फर्नीचर, चमड़ा, हैंडीक्राफ्ट्स- उच्च टैरिफ से अमेरिकी बाजार से बाहर होने की कगार पर पहुंच सकते हैं।

कौन से उत्पाद बचेंगे? भारत से अमेरिका जाने वाले करीब 30% निर्यात टैरिफ से मुक्त रहेंगे। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स (12.7 अरब डॉलर), इलेक्ट्रॉनिक्स (10.6 अरब डॉलर) इनमं स्मार्टफोन और चिप्स आदि आते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम का व्यापार करीब 4.1 अरब डॉलर है। हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका में नहीं बनाए गए तो भविष्य में उन पर भी 200% तक टैरिफ लगाया जा सकता है।

नौकरियों पर असर GTRI का अनुमान है कि प्रभावित सेक्टरों से अमेरिका को निर्यात 70% तक घटकर 18.6 अरब पर आ सकता है। इससे लाखों निम्न और अर्ध कुशल श्रमिकों की नौकरियां खतरे में हैं। टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वैलरी उद्योग ने कोविड काल जैसी राहत (कैश सपोर्ट, लोन मोरेटोरियम) मांगी है।

भारत की जगह अब वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को अमेरिकी बाजार से फायदा होगा, क्योंकि उनके उत्पादों पर कम शुल्क लग रहा है।