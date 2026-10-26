ट्रक रोका, एफिडेविट छीनने की कोशिश... ऋतब्रत बनर्जी के आरोप से बवाल, जवाब भी मिला

सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच चल रही लड़ाई और तेज हो गई। डेमोक्रेटिक टीएमसी के प्रमुख ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि हरियाणा बॉर्डर के पास उनके दस्तावेज ले जा रहे ट्रक को रोकने और शपथ पत्र छीनने की कोशिश की गई। विरोधी गुट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो गुटों के बीच चल रही लड़ाई सोमवार को और तेज हो गई। डेमोक्रेटिक टीएमसी के प्रमुख ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके गुट के दस्तावेज ले जा रहा ट्रक हरियाणा बॉर्डर के पास निशाना बनाया गया। बनर्जी के मुताबिक, अनजान लोगों ने ट्रक पर कब्जा करने और दिल्ली भेजे जा रहे शपथ पत्र (एफिडेविट) छीनने की कोशिश की। ट्रक में दस्तावेजों के साथ जा रहे कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। ये दस्तावेज 24 अक्टूबर को कोलकाता से सड़क मार्ग से भेजे गए थे। ऋतब्रत के गुट का कहना है कि इन्हें चुनाव आयोग की तय समयसीमा के अंदर दिल्ली पहुंचाना था।

ऋतब्रत बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि विरोधी गुट ने चार्टर्ड फ्लाइट से दस्तावेज भेजे, जबकि उनके कार्यकर्ता सड़क से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट 25 अक्टूबर शाम को कालीघाट के एफिडेविट दिल्ली ले गई है। हमारे एफिडेविट सड़क से भेजे जा रहे हैं। हमारे वर्कर 24 अक्टूबर सुबह दस्तावेज लेकर निकल पड़े हैं। बाद में उन्होंने दावा किया कि ट्रक को जब्त करने की कोशिश हुई। उन्होंने लिखा कि आधे घंटे पहले ट्रक पर कब्जा करने और दस्तावेज छीनने की कोशिश हुई। हमारे वर्कर्स ने बहादुरी से विरोध किया। लड़ाई जारी है। चार्टर्ड कल्चर बनाम ग्रास रूट रेजोल्यूशन की लड़ाई। तानाशाह हर जगह लूट की कोशिश में कामयाब नहीं होंगे।

ममता गुट ने आरोपों को किया खारिज दूसरी ओर ममता बनर्जी वाले गुट के नेताओं ने इस दावे को गलत बताया। राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा कि इस विवाद का फैसला आखिरकार जनता करेगी। लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाया कि ट्रक को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? उन्होंने यह भी पूछा कि कोलकाता से दिल्ली जा रहा ट्रक हरियाणा का रास्ता क्यों ले रहा था। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह दावा राजनीति से जुड़ा है और ऋतब्रत के गुट को भाजपा के बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि यह सब उस गुट का ड्रामा है जिसे भाजपा के बड़े नेताओं का सपोर्ट है। उनका आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।