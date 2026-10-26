ट्रक रोका, एफिडेविट छीनने की कोशिश... ऋतब्रत बनर्जी के आरोप से बवाल, जवाब भी मिला
सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच चल रही लड़ाई और तेज हो गई। डेमोक्रेटिक टीएमसी के प्रमुख ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि हरियाणा बॉर्डर के पास उनके दस्तावेज ले जा रहे ट्रक को रोकने और शपथ पत्र छीनने की कोशिश की गई। विरोधी गुट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो गुटों के बीच चल रही लड़ाई सोमवार को और तेज हो गई। डेमोक्रेटिक टीएमसी के प्रमुख ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके गुट के दस्तावेज ले जा रहा ट्रक हरियाणा बॉर्डर के पास निशाना बनाया गया। बनर्जी के मुताबिक, अनजान लोगों ने ट्रक पर कब्जा करने और दिल्ली भेजे जा रहे शपथ पत्र (एफिडेविट) छीनने की कोशिश की। ट्रक में दस्तावेजों के साथ जा रहे कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। ये दस्तावेज 24 अक्टूबर को कोलकाता से सड़क मार्ग से भेजे गए थे। ऋतब्रत के गुट का कहना है कि इन्हें चुनाव आयोग की तय समयसीमा के अंदर दिल्ली पहुंचाना था।
ऋतब्रत बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि विरोधी गुट ने चार्टर्ड फ्लाइट से दस्तावेज भेजे, जबकि उनके कार्यकर्ता सड़क से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट 25 अक्टूबर शाम को कालीघाट के एफिडेविट दिल्ली ले गई है। हमारे एफिडेविट सड़क से भेजे जा रहे हैं। हमारे वर्कर 24 अक्टूबर सुबह दस्तावेज लेकर निकल पड़े हैं। बाद में उन्होंने दावा किया कि ट्रक को जब्त करने की कोशिश हुई। उन्होंने लिखा कि आधे घंटे पहले ट्रक पर कब्जा करने और दस्तावेज छीनने की कोशिश हुई। हमारे वर्कर्स ने बहादुरी से विरोध किया। लड़ाई जारी है। चार्टर्ड कल्चर बनाम ग्रास रूट रेजोल्यूशन की लड़ाई। तानाशाह हर जगह लूट की कोशिश में कामयाब नहीं होंगे।
ममता गुट ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर ममता बनर्जी वाले गुट के नेताओं ने इस दावे को गलत बताया। राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा कि इस विवाद का फैसला आखिरकार जनता करेगी। लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाया कि ट्रक को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? उन्होंने यह भी पूछा कि कोलकाता से दिल्ली जा रहा ट्रक हरियाणा का रास्ता क्यों ले रहा था। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह दावा राजनीति से जुड़ा है और ऋतब्रत के गुट को भाजपा के बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि यह सब उस गुट का ड्रामा है जिसे भाजपा के बड़े नेताओं का सपोर्ट है। उनका आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।
दोनों गुट क्यों लड़ रहे हैं?
दरअसल, यह विवाद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी की पहचान और कंट्रोल को लेकर चल रही बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। ऋतब्रत के गुट का दावा है कि पार्टी के ज्यादातर चुने हुए विधायक उनके साथ हैं। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग से खुद को असली तृणमूल कांग्रेस मान्यता देने की मांग की है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों के दावों पर विचार करते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया है। अब दोनों गुट अलग-अलग काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग को अपने दावों के सबूत जमा कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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