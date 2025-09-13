Truck rams Ganesh Visarjan devotees in Karnataka 8 killed many injured VIDEO: कर्नाटक में भीषण हादसा, गणेश विसर्जन यात्रा में घुसा ट्रक; 8 लोगों की कुचलकर मौत, India News in Hindi - Hindustan
Truck rams Ganesh Visarjan devotees in Karnataka 8 killed many injured

VIDEO: कर्नाटक में भीषण हादसा, गणेश विसर्जन यात्रा में घुसा ट्रक; 8 लोगों की कुचलकर मौत

मृतकों में से अधिकतर युवा लड़के हैं और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उन्हें इलाज के लिए हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक कथित तौर पर अरकलागुडु से आ रहा था।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, हासनSat, 13 Sep 2025 07:28 AM
गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन भक्तों की खुशी को एक भयानक हादसे ने मातम में बदल दिया। कर्नाटक में हासन जिले के एक गांव में शुक्रवार रात गणेश विसर्जन यात्रा में एक ट्रक के घुस जाने से आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

घायलों में से कम से कम आठ लोगों की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह घटना गणेश चतुर्थी समारोह के अंतिम दिन रात लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर मोसाले होसाहल्ली गांव में हुई।

सूत्रों ने बताया कि मृतकों में से अधिकतर युवा लड़के हैं और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उन्हें इलाज के लिए हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक कथित तौर पर अरकलागुडु से आ रहा था और चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने के बाद ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया।

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक भुवसनेश ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई की तथा बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों ने बताया कि ट्रक एक ‘लॉजिस्टिक्स’ कंपनी का है।

सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह कई लोगों की जान जाने और लोगों के गंभीर रूप से घायल होने से दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार मृतकों के परिवारों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी। घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।’’ केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘हासन तालुका के मोसाले होसाहल्ली में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।’’

Ganesh Chaturthi Karnataka Karnataka News
