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मणिपुर में अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, इम्फाल में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें

By Shubham Sharma
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ईंधन सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के चलते राजधानी इम्फाल के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने लोगों से पैनिक न होने और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (NH-37) पर अवैध टैक्स वसूली और रंगदारी के खिलाफ मणिपुर पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन (MPTDA) ने 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन 'स्टीयरिंग व्हील डाउन' हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के कारण इम्फाल-जिरीबाम मार्ग स्थित न्यू केथेलमानबी में दर्जनों ईंधन टैंकर और मालवाहक ट्रक खड़े हो गए हैं, जिससे राज्य में जरूरी सामान और ईंधन की सप्लाई ठप हो गई है।

ईंधन सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के चलते राजधानी इम्फाल के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने लोगों से पैनिक न होने और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया है।

15 दिनों का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद शुरू हुई हड़ताल

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने 15 जुलाई को मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह को ज्ञापन सौंपकर NH-37 पर सक्रिय आपराधिक तत्वों की ओर से POL (पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक) टैंकरों से की जा रही अवैध टैक्स वसूली को 30 जुलाई तक बंद कराने की मांग की थी।

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29 जुलाई को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राज्य राजमार्गों पर अवैध वसूली रोकने के लिए कानून बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन एसोसिएशन की त्वरित कार्रवाई की मांग पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी।

हड़ताल के तहत मालोम डिपो से पेट्रोल-डीजल और सेकमई बॉटलिंग प्लांट से एलपीजी सिलेंडरों की लोडिंग व सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई है।

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सरकार की अपील: 'राज्य में पर्याप्त ईंधन रिजर्व, पैनिक बाइंग न करें'

उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर वाई. नेल्सन ने शुक्रवार को जनता से पैनिक बाइंग न करने की अपील करते हुए बताया कि राज्य के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

उन्होंने कहा, "हमारे पास वर्तमान में 9 दिनों का पेट्रोल, 25 दिनों का डीजल, 7 दिनों का मिट्टी का तेल, 17 दिनों का एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) और 8 दिनों का रसोई गैस (LPG) का पर्याप्त रिजर्व मौजूद है। लोग घबराकर बेवजह पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं, क्योंकि इससे मौजूदा स्टॉक तेजी से खत्म हो सकता है।"

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उन्होंने जानकारी दी कि मालोम स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के डिपो में 540 केएल ईंधन का स्टॉक है और करीब 74 भरे हुए टैंकर इम्फाल-जिरीबाम मार्ग पर आवाजाही में हैं। सरकार जल्द से जल्द इस गतिरोध को सुलझाने के लिए ट्रांसपोर्टरों से निरंतर संपर्क में है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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