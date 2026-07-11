मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बढ़ीं INDIA गठबंधन की मुश्किलें, अब शरद पवार ने बढ़ाई धड़कनें
आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने इन खबरों से साफ इनकार किया है कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल होने जा रही है। इसके साथ एनसीपी और एनसीपी (एसपी) के विलय की खबरों को भी उन्होंने नकार दिया।
Sharad Pawar: संसद के मॉनसून सत्र से पहले तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में टूट ने इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के रुख ने भी घटक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विपक्ष को भरोसा है कि एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के तरफ नहीं झुकेंगे। हालांकि, महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) पवार की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात को लेकर हमलावर हैं।
विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि शरद पवार एनडीए में नहीं जाएगें। वह विपक्ष का बड़ा चेहरा हैं और उनकी पार्टी एनसीपी (एसपी) इंडिया गठबंधन का मजबूत घटक दल है। लेकिन पिछले कुछ माह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) में जो कुछ हुआ है, उसको देखते हुए कुछ डर जरूर है।
महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि एनसीपी (एसपी) के भी कुछ सांसद पाला बदलने की फिराक में हैं। ऐसे में शरद पवार की शिंदे से मुलाकात अहम हो जाती है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शरद पवार के संपर्क में हैं। एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले का बयान इन कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है।
सुप्रिया सुले का इनकार
सुप्रिया ने इन खबरों से साफ इनकार किया है कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल होने जा रही है। इसके साथ एनसीपी और एनसीपी (एसपी) के विलय की खबरों को भी उन्होंने नकार दिया। सुले ने कहा कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। शरद पवार की उपमुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी।
उद्धव से मिले खडसे
इस सबके बीच शरद पवार की पार्टी के नेता एकनाथ खडसे ने शुक्रवार को शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर मुलाकात की, जिससे खडसे की राजनीतिक योजनाओं को लेकर अटकलें तेज हो गईं। सूत्रों ने बताया कि इस शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्यसभा सांसद संजय राउत भी मौजूद थे।
आपको बता दें कि खडसे पहले भाजपा के नेता रह चुके हैं। वर्तमान में शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शप) से विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य हैं। हाल में खबर आई थी कि भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने खडसे से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिससे इस वरिष्ठ नेता की भाजपा में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। हालांकि खडसे और शिवसेना (उबाठा) नेतृत्व ने इस बैठक से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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