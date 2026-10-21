सौरभ दास और आशुतोष रांका को बड़ा झटका, एक और केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को सौरभ दास, आशुतोष रंका, अजिंक्य शिंदे और कॉकरोच जनता पार्टी के 11 अन्य सदस्य निजी परिसरों से होते हुए जंतर-मंतर पहुंच गए थे।
जेल में बंद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दो बड़े नेताओं सौरभ दास औस आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दोनों के खिलाफ दर्ज एक और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। अब क्राइम ब्रांच CJP नेताओं के खिलाफ दर्ज दो मामलों की जांच करेगी। आपको बता दें कि रांका और सौरभ दास पर जंतर-मंतर इलाके में जबरन घुसने का आरोप है। यह केस सोमवार को ही क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को सौरभ दास, आशुतोष रंका, अजिंक्य शिंदे और कॉकरोच जनता पार्टी के 11 अन्य सदस्य निजी परिसरों से होते हुए जंतर-मंतर पहुंच गए थे। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सभी 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ दो FIR दर्ज की गईं। आपको बता दें कि जंतर-मंतर को अब आधिकारिक तौर पर विरोध-प्रदर्शन की जगह नहीं माना जाता है।
शांति बनाए रखने वाले बॉन्ड तोड़ने के आरोप में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 14 अक्टूबर को सौरभ दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई।
CJP नेता हिरासत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे
सौरभ दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। दशहरे के कारण हाईकोर्ट इस सप्ताह बंद है। दोनों की ओर से कानूनी टीम बुधवार को मामले पर सुनवाई का अनुरोध करेगी। याचिका पर आज सुनवाई होने की संभावना है।
आंदोलन के पीछे रांका और सौरव का दिमाग : दीपके
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने और अहम फैसले लेने में आशुतोष रांका और सौरव दास की सबसे बड़ी भूमिका रही। दीपके ने खुद को केवल उनके निर्देशों का पालन करने वाला बताया। दशहरा के मौके पर जारी 16 मिनट के वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को अपना परिवार बताया।
दीपके ने बताया कि आशुतोष रांका और सौरव दास उन्हें अगले दिन के कार्यक्रम और गतिविधियों के बारे में बताते थे और वह उनकी बात मान लेते थे। दीपके ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि सौरव और आशुतोष को जेल में बंद करने से वे डर जाएंगे या टूट जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें