खुल्लम खुल्ला साथ दिखेंगे ये दोनों? तृषा के विजय थलापति की TVK से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज
तमिलनाडु विधानसभा में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद विजय थलापति अब अपनी कथित गर्लफ्रेंज तृषा को चुनावी मैदान में ला सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो सीटों पर जीत हासिल करने वाले विजय दूसरी सीट से इस्तीफा देकर वहां से तृषा को खड़ा कर सकते हैं।
Trisha Krishnan to join Vijay TVK:तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद थलापति विजय इस समय बहुमत जुटाने की जुगत में हैं। इसी बीच उनकी कथित गर्लफ्रेंड अभिनेत्री तृषा कृष्णन के राजनीति में आने की चर्चा तेज है। न्यूज 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके के कई नेता चाहते हैं कि तृषा पार्टी में आएं और तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनें। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
तमिल सिनेमा जगत में विजय और तृषा के अफेयर की चर्चाएं आम हैं। 4 मई को जब तमिलनाडु विधानसभा के चुनावी नतीजों के साथ-साथ तृषा का जन्मदिन भी था। नतीजे जब विजय के पक्ष में आ रहे थे, तब तृषा को टीवीके प्रमुख के चेन्नई स्थित घर पर देखा गया था। खबरों के मुताबिक दोनों ने वहीं पर चुनावी जीत और बर्थडे का जश्न मनाया।
तिरुचिरापल्ली से चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों?
तृषा के तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनाव लड़ने की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे विजय ने दो सीटों (चेन्नई की पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व) से चुनाव लड़ा था। टीवीके प्रमुख इन दोनों ही सीटों पर विजयी घोषित हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें 14 दिनों के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफा देना होगा, जिस पर अगले 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। चूंकि पेरम्बूर पर विजय का जीत का अंतर ज्यादा है और यह राजधानी से पास भी है, तो संभावना है कि वह तिरुचिरापल्ली से ही इस्तीफा दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि अगर तृषा के तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनावी मैदान में आती हैं, तो इससे जनता की नाराजगी भी कम होगी और पार्टी को भी ज्यादा मजबूती मिलेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता विजय और टीवीके नेता अब तृषा कृष्णन को चुनावी मैदान में आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
विजय और तृषा के अफेयर की चर्चा आम
बता दें, विजय थलापति और तृषा कृष्णन तमिल सिनेमा का बड़ा नाम हैं। दोनों ने गिली, लियो और तमाम अन्य फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों को कई बार साथ देखा जाता है, जिसकी वजह से उनके अफेयर की चर्चाएं आम हैं। एक इंटरव्यू के दौरान भी तृषा ने विजय को खास दोस्त बताया था। इसके अलावा जब विजय की पत्नी ने अदालत में तलाक की याचिका लगाई, तो उन्होंने थलापति के किसी हीरोइन के साथ रिलेशन में होने का जिक्र किया। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। हालांकि, न तो तृषा ने और न ही विजय ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार किया।
इन सब चर्चाओं से अलग ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद विजय अभी बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 108 सीटों पर विजयी रहने वाली विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन यह भी बहुमत के आंकड़े से उनको दूर रखते है। तमाम उठा पटक के बीच विजय ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने अभी उनके बहुमत के आंकड़े पर भरोसा नहीं जताया है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें